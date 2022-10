Dundee United et Hibs sont clairement fans d’abus racistes lors d’un match de Premiership écossais | Nouvelles du football

Dundee United et Hibs ont conclu qu’un commentaire crié lors du match de mardi soir à Tannadice Park était “désobligeant plutôt que racial”.

Des allégations ont été faites à la suite d’un clip vidéo partagé sur les réseaux sociaux selon lequel l’ailier Hibernian Jair Tavares aurait été victime d’abus raciaux vers la fin du match, les deux clubs et la SPFL ayant ouvert des enquêtes sur l’incident.

Maintenant, ils ont déclaré que cela était probablement désobligeant plutôt que raciste et provenait très probablement de l’extrémité éloignée du stade.

Une déclaration de Hibs a déclaré: “L’enquête, achevée en collaboration avec nos homologues de Dundee United et les diffuseurs hôtes parallèlement à des discussions intensives avec d’autres parties prenantes, s’est principalement concentrée sur le contexte de l’incident et a utilisé tous les angles vidéo disponibles et l’audio d’accompagnement dans une tentative pour prouver de manière concluante à la fois d’où le cri a été émis et aussi quelle phrase a été criée.

“Suite aux commentaires du diffuseur hôte et à l’analyse des micros audio disponibles, les deux clubs acceptent sans équivoque que le cri est venu de la tribune abritant les supporters à l’extérieur.

“Bien qu’il n’y ait aucune preuve concluante pour confirmer les mots utilisés par l’agresseur, toutes les parties sont d’accord, sur la base des preuves disponibles, qu’il est probable que le commentaire était désobligeant plutôt que racial. Cela ne rend en aucun cas l’abus acceptable, mais il est clair que le clip médiatique initial s’est avéré une représentation peu fiable et biaisée de l’incident.Avec l’autorisation de la SPFL, les deux clubs sont heureux de partager des images qui donnent un meilleur contexte à la situation.

“Hibernian FC continuera d’enquêter sur la question avec Dundee United, le diffuseur hôte, et d’autres parties prenantes, pour s’assurer que le bon résultat est atteint. Si un individu est identifié, il devra faire face à l’action la plus forte du Club.

“En tant que club, Hibernian FC a une position de tolérance zéro sur toutes sortes d’abus discriminatoires et désobligeants et trouve ce comportement complètement odieux. Il n’a pas sa place chez Hibs, dans le jeu ou dans la société en général.

“Le Hibernian FC est fier d’avoir des joueurs, du personnel et des supporters d’un certain nombre d’horizons et de cultures différents, et continuera à travailler aux côtés de tous les autres clubs à travers le comté pour s’assurer que toutes les formes de discrimination sont expulsées du jeu.

“Tout le monde au Hibernian FC tient également à remercier Dundee United, la SPFL, le diffuseur hôte et les autres parties prenantes, pour avoir agi si rapidement sur cette affaire et pour l’enquête approfondie jusqu’à présent.”

Dundee United a également publié une déclaration jeudi : “L’enquête, menée en collaboration avec nos homologues de Hibs et les diffuseurs hôtes, a inclus des discussions intensives avec d’autres parties prenantes, axées principalement sur le contexte de l’incident.

“Au cours de l’enquête, nous avons utilisé tous les angles vidéo disponibles et l’audio d’accompagnement pour tenter de prouver de manière concluante à la fois d’où provenait le cri et quelle phrase avait été criée.

“Suite aux commentaires du diffuseur hôte et à l’analyse des micros audio disponibles, les deux clubs acceptent sans équivoque que le cri est venu de la tribune abritant les supporters à l’extérieur.

“Bien qu’il n’y ait aucune preuve concluante pour confirmer les mots utilisés par l’agresseur, toutes les parties conviennent, sur la base des preuves disponibles, qu’il est probable que le commentaire était désobligeant plutôt que racial.

“Cela ne rend en aucun cas l’abus acceptable, mais il est clair que le clip médiatique initial et la réaction des parties après cela ont offert une représentation peu fiable et biaisée de l’incident.

“En tant que club, nous sommes heureux que la représentation injuste de nos supporters ait été rectifiée. Nous espérons que notre enquête calme et “concise mettra fin à une expérience décevante pour nos supporters qui auraient dû fêter la victoire sur le parc.

“Le Dundee United FC offre son assistance continue au Hibernian FC s’il souhaite tenter d’identifier la personne responsable du commentaire.

“Enfin, et surtout, nous voudrions réitérer notre politique en tant que club concernant le racisme parmi toutes les formes d’abus désobligeants – ce n’est pas le bienvenu à Tannadice Park. Nous n’accueillons pas les racistes à Tannadice Park.”