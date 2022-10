Dundee U 4 – 0 Aberdeen

Dundee United a finalement remporté sa première victoire en Premiership écossaise de la saison avec une victoire complète 4-0 sur Aberdeen à Tannadice.

Les Tangerines ont établi une avance de deux buts avant la mi-temps grâce à Aziz Behich – le premier Australien pour le club – et Tony Watt.

Les Dons ont organisé une grande riposte au début de la seconde mi-temps, mais United a marqué un troisième but avec un penalty de Jamie McGrath avant que Ross McCrorie d’Aberdeen ne marque un but contre son camp en fin de match.

Malgré la victoire, United reste en bas du tableau mais a réduit l’écart sur Kilmarnock à deux points tandis que les Dons restent cinquièmes.

United a été rapidement sorti des blocs, créant une chance avec seulement quelques secondes au compteur alors que Glenn Middleton a tiré un centre depuis la droite mais McGrath s’est dirigé loin du poteau du gardien des Dons Kelle Roos.

Suite à cette vague d’ouverture du côté local, Aberdeen a commencé à trouver ses marques dans le match et a eu une grande chance d’ouvrir le score à la 12e minute lorsque Jayden Richardson a remis le ballon à Bojan Miovski. Mais, le but béant, l’attaquant n’arrivait pas à se placer correctement et l’occasion était perdue.

Il y a eu un appel de pénalité à la 34e minute de la part des joueurs locaux alors que McGrath a couru au but et est tombé alors que Roos dégageait, mais l’arbitre Willie Collum n’a vu aucune infraction.

Image:

Aziz Behich célèbre le deuxième but de Dundee United





Cependant, United a finalement sorti l’impasse à la 41e minute.

McGrath a envoyé une balle basse de la droite vers Watt dont le tir initial a été paré par Roos mais Behich a réagi le plus rapidement pour ramener le ballon à la maison.

À peine quatre minutes plus tard, les Tangerines ont doublé leur avantage lorsque Kieran Freeman a frappé un coupé bas de la droite avec Watt balayant le ballon à la maison, dépassant Roos impuissant pour son deuxième but en deux matchs.

Image:

Dundee United célèbre le premier but d’Aziz Behich





Les queues unies étaient toujours en place au début de la seconde mi-temps, rattachant Aberdeen, mais les Dons se sont finalement détachés sur la gauche avec Jonny Hayes balançant un superbe centre dans la surface, où Vicente Besuijen n’a pas pu se connecter avec une tête plongeante à l’arrière. .

Le grand soutien itinérant réclamait un penalty lorsqu’un tir de Jayden Richardson a semblé être bloqué par le bras de Ryan Edwards, mais rien n’a été donné.

Cependant, l’arbitre Collum a accordé un coup de pied à la 73e minute à United après que McCrorie ait fait irruption dans le dos de Craig Sibbald dans la surface des Dons.

McGrath s’est avancé et a envoyé Roos dans le mauvais sens.

La misère d’Aberdeen a été complétée à la 82e minute lorsque McCrorie a dirigé un long ballon d’Edwards devant Roos.

Et après?

Dundee United accueille Hibs lors de son prochain match de Premiership écossaise mardi soir. Coup d’envoi 19h45.

Le prochain match d’Aberdeen aura lieu à domicile contre Hearts le 16 octobre, coup d’envoi à 15h.