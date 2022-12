Dundee U 2 – 2 Coeurs

Le gardien de but des Hearts, Craig Gordon, a subi une horrible blessure à la jambe alors que son équipe est revenue deux fois par derrière pour faire match nul 2-2 avec Dundee United lors d’une confrontation pleine d’action la veille de Noël à Tannadice.

Le joueur de 39 ans a été emporté avec sa jambe dans une attelle au milieu de la seconde mi-temps après une collision avec l’attaquant United Steven Fletcher, et des images ultérieures de l’incident suggèrent que le numéro un écossais avait fait de graves dégâts.

Les Jambos – qui ont obtenu un point grâce à une pénalité de temps d’arrêt de Lawrence Shankland – ont également perdu les principaux défenseurs centraux Craig Halkett et Stephen Kingsley sur blessure dans un match qui a vu les deux équipes se voir infliger des pénalités annulées à la suite d’examens VAR.

Hearts a commencé avec la même équipe qui a battu Kilmarnock 3-1 lors de leur premier match après la pause de la Coupe du monde.

Il y a eu trois changements dans l’équipe United qui a commencé son dernier match contre Aberdeen six semaines auparavant alors que Scott McMann, l’ancien milieu de terrain des Hearts Arnaud Djoum et Ian Harkes ont succédé à Ross Graham, Craig Sibbald et Jamie McGrath.

Les cœurs ont été contraints à un changement précoce lorsque Halkett – qui a subi une blessure en 2022 – est tombé maladroitement tout en ramenant le ballon au gardien Gordon et a dû partir. Il a été remplacé par le défenseur australien Kye Rowles.

United a fait la percée à la 20e minute lorsque la demi-volée de Fletcher à 20 mètres a dévié Rowles et a battu Gordon à son poteau droit après que l’ancien attaquant écossais s’était accroché à un ballon au-dessus d’Aziz Behich.

Image:

Steven Fletcher de Dundee United célèbre après avoir marqué contre Hearts





Josh Ginnelly a presque trouvé une réponse pour Hearts à la 31e minute lorsqu’il a couru sur une belle passe de Barrie McKay et a fait irruption dans la surface de United, mais il a bouclé son effort de manière angoissante sur la barre.

Les visiteurs ont perdu un deuxième défenseur central sur blessure à la 38e minute lorsque Kingsley a affronté la tête de Djoum alors qu’il attaquait un corner et a été expulsé, avec Toby Sibbick à sa place.

Mais Hearts a égalisé à la 40e minute lorsque Cammy Devlin a remporté un tacle juste à l’extérieur de la surface de réparation de United et a poussé le ballon à Smith pour dépasser Mark Birighitti à 15 mètres.

Hearts a reçu un penalty à la sixième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque le ballon a frappé la main de Djoum alors qu’il se glissait pour défier Devlin. Cependant, l’arbitre Colin Steven a été conseillé par VAR d’examiner l’incident et a annulé sa décision au motif qu’il avait frappé le bras de soutien du milieu de terrain de United.

Image:

Dylan Levitt de Dundee United célèbre le score pour porter le score à 2-1 contre Hearts





Cela s’est avéré un moment charnière alors que United a pris les devants deux minutes seulement après le redémarrage lorsque Dylan Levitt a bouclé à la maison une belle finition depuis le bord de la surface après avoir été piégé par Glenn Middleton.

Fletcher semblait prêt à prolonger l’avance des hôtes à la 58e minute lorsqu’il a dirigé le centre de Middleton vers le but, mais Gordon a superbement réagi pour le faire basculer au-dessus de la barre.

Image:

Lawrence Shankland célèbre après avoir converti un penalty tardif pour le porter à 2-2





United a reçu un penalty à la 69e minute lorsque Gordon a heurté Fletcher alors qu’il faisait irruption sur une passe de Levitt. Une fois de plus, l’arbitre Steven a annulé sa décision initiale après avoir été chargé de revoir la vidéo, mais le plus gros problème était la vue du gardien de but des Hearts emporté dans une détresse évidente.

Hearts a continué, cependant, et a forcé un égaliseur en profondeur dans le temps d’arrêt lorsque Shankland a inscrit son 15e but de la saison sur penalty après qu’il ait été réputé avoir été tiré par United sous Graham.

Et après?

Dundee United revient en Premiership écossaise le 28 décembre à domicile dans le comté de Ross.

Les cœurs sont partis à St Johnstone le même soir. Coup d’envoi des deux matchs à 19h45.