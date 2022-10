Dundee U 1 – 2 St J’stone

St Johnstone a prolongé sa récente invincibilité en Premiership écossaise à trois matchs avec une courte victoire 2-1 sur Dundee United à Tannadice.

Les buts en première mi-temps de Stevie May et Melker Hallberg ont donné le contrôle aux Saints, mais l’équipe locale a terminé nerveusement tard lorsque le remplaçant Tony Watt en a retiré un.

Cependant, les Saints ont vu le match prendre les trois points et se hisser au huitième rang du classement, tandis que United reste ancré au pied de la Premiership, toujours à la recherche de sa première victoire en championnat de la saison.

Il y a eu une ouverture mouvementée du match alors que les deux équipes tentaient de prendre le dessus sans créer d’opportunités significatives.

Les Saints ont pris les devants avec la première vraie chance du match.

Andy Considine a joué un ballon de l’intérieur de sa moitié de terrain derrière la défense de United avec May sans faute. Il a avancé au but avant de tirer calmement devant le gardien local Carljohan Eriksson.

Les Tangerines se sont finalement taillé une chance à la 24e minute lorsque Jamie McGrath a balancé un corner depuis la droite et Steven Fletcher a envoyé une tête puissante vers le but, mais May était sur place pour dégager sa propre ligne.

United avait du mal à faire bonne impression sur St Johnstone et les esprits ont débordé juste après la demi-heure de jeu avec Aziz Behich de United et Drey Wright de Saints réservé une fois la poussière retombée.

L’équipe locale aurait dû tester Remi Matthews lorsque McGrath a frappé un coup franc précis dans la surface des Saints, mais Ryan Edwards s’est dirigé vers lui.

Ce sont plutôt les hommes de Callum Davidson qui ont prolongé leur avantage à la 39e minute. May a fait irruption sur la droite avant de couper le ballon bas pour que Hallberg balaye à la maison devant Eriksson impuissant.

Les Saints ont frôlé le troisième but juste avant la pause, mais le tir bas de Wright a survolé le poteau droit d’Eriksson.

United a travaillé vaillamment pour revenir dans le match au début de la seconde période, mais les Saints ont continué à avoir l’air à l’aise.

Les hommes de Perth sont passés terriblement près d’en faire trois à la 57e minute lorsque May a frappé un tir plongeant juste à l’extérieur de la surface qui a touché la barre transversale du domicile.

Matthews a effectué un arrêt vital à la 80e minute, empêchant un effort de Watt à son premier poteau.

Cependant, United a finalement marqué trois minutes plus tard. Matthews a initialement sauvé un tir de Behich mais Watt était sur place pour tirer le rebond mais c’était trop peu, trop tard pour les Tangerines.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron de St Johnstone, Callum Davidson :

“Nous avons travaillé sur des choses toute la semaine et je pensais que tactiquement nous étions vraiment bons. Je n’aime pas vraiment mentionner les joueurs et choisir des joueurs, mais je pensais que Stevie May était exceptionnel aujourd’hui.

“Tout d’abord, je pensais que son rythme de travail était énorme. Il marque le but, crée un but et en dégage un sur la ligne.

“Il aurait pu avoir une autre seconde mi-temps et c’est ce que je veux voir de Stevie. Nous savons qu’il a cela en lui et nous croyons en Stevie.

“Je pense que sa performance était exceptionnelle et a caractérisé le résultat final et la façon dont nous y sommes arrivés.

“Les dernières minutes ont été un peu nerveuses mais je pense que nous avons réussi à contrôler suffisamment en seconde période pour ne pas donner trop d’occasions.

“On aurait pu faire mieux en début de deuxième mi-temps mais ensuite on a eu des occasions en contre pour me faciliter la vie. Mais, finalement, je suis ravi.”

Le patron de Dundee United, Liam Fox :

“Déçu, vraiment déçu. C’est toujours difficile quand on est mené 2-0 à la mi-temps. Les buts que nous avons encaissés étaient médiocres. Quelques erreurs individuelles nous ont donné une montagne à gravir.

“Le tableau de la ligue nous dit probablement que c’est pourquoi nous sommes assis là, des erreurs individuelles. Le premier but en particulier est un ballon au-dessus. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles travailler et nous améliorer rapidement. C’est le plan.

“Nous allons laisser la poussière retomber, nous allons regarder le match et être aussi positifs que possible avec les joueurs.

“Je pensais que nous avions bien commencé. J’aimerais que nous soyons un peu plus impitoyables avec des tirs au but, plus de centres dans la surface, donner aux fans de quoi se réjouir et, espérons-le, les amener avec nous.”