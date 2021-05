Dundee U 0 – 2 Hibernien

Hibernian a obtenu une place pour la finale de la Coupe d’Écosse pour la première fois en cinq ans avec une victoire convaincante 2-0 sur Dundee United à Hampden Park trempé par la pluie.

La superbe finale écossaise de Kevin Nisbet juste à l’extérieur de la surface de réparation à la 27e minute a donné à Hibs une avance méritée dans une demi-finale ouverte.

Son compatriote attaquant Christian Doidge a ajouté une seconde à la 58e minute malgré un hors-jeu pour maintenir son record de but à chaque tour.

Les hommes de Micky Mellon, insipides jusque-là, ont pris vie, mais le mal est fait et ils reviendront à Tannadice pour panser leurs blessures.

Hibs avait perdu deux demi-finales cette saison – et cinq depuis sa victoire en Coupe d’Écosse en 2016 – mais n’était pas d’humeur à plus de déception.

Image:

Jenado Fuchs et Ryan Edwards de Dundee Utd réfléchissent à la défaite



L’équipe de Jack Ross affrontera St Mirren ou St Johnstone, qui s’affronteront au stade national dimanche, en finale le 22 mai. Hampden Park n’avait pas été un terrain de chasse heureux pour les hommes de Leith cette saison.

Les hommes de Ross ont perdu la demi-finale de la Coupe écossaise 2019-20 retardée face à leurs rivaux d’Édimbourg Hearts en octobre dernier et la demi-finale de la Coupe Betfred à St Johnstone en janvier.

Le côté Easter Road, avec le gardien Matt Macey, le milieu de terrain Melker Hallberg et Nisbet de retour sur le côté, avait l’air vif dans les premiers stades.

À la 10e minute, Hallberg a tonné dans un lecteur de 25 mètres qui a sifflé devant le poteau gauche de Deniz Mehmet. United, pour sa part, avait l’air dangereux sur le comptoir et quelques instants plus tard, le milieu de terrain Ian Harkes est parti d’un centre de Marc McNulty.

















0:41



Le patron de Dundee United, Micky Mellon, a décrit la décision d’autoriser le deuxième but d’Hibernian comme un



Harkes avait auparavant été frustré par une passe sur-frappée de Lawrence Shankland dans la surface de réparation des Hibs après une pause. Mais alors Nisbet a frappé.

À la 26e minute, son tir au virage de 16 mètres a vu le ballon rater de peu le deuxième poteau. C’était lui qui fixait juste son objectif. Une minute plus tard, il a pris une passe du milieu de terrain Jackson Irvine à 20 mètres du but et avec précision, il a dirigé un tir bas devant Mehmet et dans le coin du filet.

C’était une superbe finition et, avec le championnat d’Europe le mois prochain, aurait été noté par le patron écossais Steve Clarke.

Image:

Jamie Murphy et Martin Boyle célèbrent à temps plein



Hibs a pris une meilleure prise en main du jeu et Nisbet, soutenu avec confiance, a été capricieux avec un effort à longue portée juste avant la pause.

United avait tout à faire en seconde période, notamment en testant Macey. Le gardien des Hibs a regardé le coup franc de Nicky Clark de 25 mètres voler au-dessus de la barre et l’attaquant de United a rapidement été remplacé par Adrian Sporle.

Le deuxième but du côté de Easter Road avait l’air de hors-jeu. Martin Boyle a pris un coup de Nisbet et a glissé dans Doidge, qui avait l’air d’être parti trop tôt, mais il s’est tenu à sa tâche et a guidé son tir bas devant Mehmet.

United a enfin réagi. Shankland a tiré un arrêt de Macey avec un entraînement près du poteau avant que McNulty ne tire juste à côté de la cible à 20 mètres. Puis, à la 67e minute, Jamie Robson a volé un centre de Liam Smith au-delà du poteau à 12 mètres.

















1:16



Jack Ross a déclaré que la victoire d’Hibernian sur Dundee United en demi-finale de la Coupe écossaise était « fantastique » et pense que son équipe a contrôlé le match lors du triomphe 2-0 à Hampden Park.



Mais en poussant vers l’avant, des lacunes ont été laissées et seul un dernier tacle de Smith a refusé Boyle à la pause.

Un coup franc pétillant de 20 verges de Nisbet, après que Boyle a été victime d’une faute de Ryan Edwards, a été poussé au-dessus de la barre par Mehmet, mais les Terrors ont défendu le coin.

Hibs a menacé d’augmenter leur avance. Jamie Murphy a remplacé Nisbet et son entraînement puissant a été poussé au-delà du poteau par Mehmet. À l’autre bout, Shankland a eu un autre effort dans le temps additionnel sauvé par Macey pour mettre fin à tout espoir d’un retour improbable.