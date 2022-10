Dundee U 0 – 1 Motherwell

Tony Watt a été expulsé à la suite d’une intervention VAR alors que Motherwell battait Dundee United 1-0 à Tannadice.

Sondre Solholm s’est avéré être le vainqueur du match après que sa tête à la 22e minute ait été repoussée sur la ligne par le gardien rappelé Mark Birighitti.

L’ancien attaquant de Well Watt a été expulsé cinq minutes avant la pause à la suite d’un défi lancé à Sean Goss dans le cercle central.

L’arbitre John Beaton avait joué mais a montré un carton rouge direct après avoir été appelé sur son moniteur par l’assistant vidéo David Munro. Des images ont montré que Watt avait attrapé son ancien coéquipier avec ses crampons en haut du tibia.

Motherwell avait subi quatre défaites consécutives avant leur voyage à Tayside, mais ils sont entrés dans le top six de la Premiership avec leur quatrième victoire à l’extérieur de la saison.

L’équipe locale a été renvoyée en bas du tableau et l’entraîneur-chef Liam Fox pourrait désormais faire face à un dilemme concernant son gardien de but après avoir laissé tomber Carljohan Eriksson et vu Birighitti faire une tentative peu convaincante pour sauver la tête de Solholm.

L’Australien n’avait pas joué depuis qu’il s’était blessé aux ischio-jambiers à la mi-août après avoir encaissé 11 buts en une semaine.

Comment Motherwell a remporté la victoire à Dundee United…

United a forcé quelques premiers virages et Steven Fletcher s’est rapproché avec un coup de pied acrobatique après que Callum Slattery ait dégagé la tête de Ryan Edwards de la ligne.

Connor Shields a raté deux bonnes occasions d’inscrire son premier but de la saison et de donner l’avantage à Motherwell. L’attaquant a tiré directement sur Birighitti après une course brillante de Matt Penney, puis a flambé à 10 mètres après avoir été mis en place par Kevin van Veen lors d’une contre-attaque.

L’ouverture du score est intervenue après que United ait été lent à réagir à un coup franc qui a été tourné court vers Blair Spittal alors que la plupart des joueurs attendaient que Goss lance un coup franc dans la surface. Le centre de Spittal a trouvé la tête de Solholm et Birighitti n’a pu que relever le ballon en l’air et le regarder tourner en arrière et au-dessus de la ligne.

L’Australien a rapidement battu un corner – Goss a vu un tir chargé puis a coupé la suite – avant que le gardien de but ne glisse en prenant un coup de pied de but.

Le carton rouge a suivi, mais United a reçu des encouragements au début de la seconde période lorsque Liam Kelly a bien sauvé du remplaçant Ian Harkes après la mise à pied de Fletcher.

Motherwell, qui a perdu Solholm sur blessure, n’a pas pu utiliser son avantage numérique pour contrôler la procédure et United jouait sans doute mieux avec 10 hommes qu’avec un effectif complet.

Les supporters locaux ont demandé à l’arbitre d’égaliser les équipes après la chute de Jamie McGrath lorsque Slattery est entré avec une botte haute, bien qu’il ait semblé récupérer le ballon. Il n’y a pas eu de coup franc ou de révision VAR.

Motherwell a finalement forcé le jeu plus loin sur le territoire de United après s’être assis profondément pour le sort d’ouverture de la seconde mi-temps, et le dernier quart-temps s’est déroulé sans aucune chance majeure à chaque extrémité.

Et après?

Le prochain match de Premiership écossais de Dundee United se jouera contre le leader du Celtic le 5 novembre.

Motherwell voyage pour affronter Hearts le lendemain. Coup d’envoi des deux matchs à 15h.