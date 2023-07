Dundee: Calendrier et calendrier de la Premiership écossaise 2023/24 | Nouvelles du football

Dundee entame sa saison 2023/24 de Premiership écossaise à domicile contre Motherwell le samedi 5 août.

Les Dark Blues se rendent à St Mirren avant d’accueillir Hearts le mois d’ouverture alors que Tony Docherty, nouvellement nommé, tente de consolider le statut de premier plan du club après la promotion de la saison dernière du Championship.

La campagne nationale de Dundee s’arrête après leur match à domicile du 2 janvier contre St Johnstone, leur saison reprenant avec un voyage à Livingston le 27 janvier.

La première affectation post-séparation de Dundee aura lieu le 27 avril, la saison régulière de la Premiership écossaise se terminant le week-end du 18 au 19 mai.

Calendrier de Dundee en Premiership écossaise 2023/24

Août

5: Motherwell (h)

12: Saint Mirren (a)

26 : Cœurs (h)

Septembre

2: Saint Johnstone (a)

16: Celtique (a)

23: Kilmarnock (h)

30 : Hibernian (a)

Octobre

7 : Comté de Ross (h)

21: Aberdeen (a)

28: Livingston (a)

Novembre

1 : Rangers (h)

4 : Cœurs (a)

11: Saint Mirren (h)

25 : Hibernien (h)

Décembre

2: Motherwell (a)

6 : Livingston (h)

9: Rangers (a)

16 : Comté de Ross (a)

23 : Aberdeen (h)

27 : Celtique (h)

30: Kilmarnock (a)

Janvier

2 : Saint Johnstone (h)

27: Livingston (a)

Février

3 : Cœurs (a)

7: Saint Mirren (a)

17 : Comté de Ross (h)

24 : Hibernien (a)

28: Celtique (a)

Mars

2 : Kilmarnock (h)

16: Rangers (h)

30: Saint Johnstone (a)

Avril

6: Motherwell (h)

13: Aberdeen (a)

Dates post-split

27 avril

4 mai

11 mai

15 mai

18 ou 19 mai

Les dates clés de la saison 2023/24

Le Premiership écossaise la saison commence le week-end du 5/6 août, avec la pause hivernale du 3 janvier au 19 janvier 2024.

Le premier tour des matches post-split a lieu les 13/14 avril, tandis que la saison régulière se termine les 18/19 mai.

La finale des barrages de Premiership, disputée sur deux manches en direct sur Sky Sportsmettra fin à la campagne les 23 et 26 mai.

Le Championnat, Ligue 1 et Ligue deux les saisons commencent également le 5 août, ces campagnes se terminant le week-end du 3/4 mai.

Le Finale Coupe de la Ligue Viaplay aura lieu le 17 décembre tandis que la date de la Finale de la Coupe d’Ecosse reste à confirmer.

Le Finale de la Ligue Europa se jouera le 22 mai à Dublin, le Finale de la Ligue de Conférence Europa aura lieu le 29 mai à Athènes et le Finale de la Ligue des champions est prévu le 1er juin à Wembley.

