Arsenal a couronné une course parfaite lors de la phase de groupes de la Ligue Europa avec une victoire 4-2 à Dundalk jeudi.

Edward Nketiah a vu son travail acharné porter ses fruits après 12 minutes lorsque l’attaquant a pourchassé un défenseur et a intercepté une tentative de dégagement avant de plonger sur le gardien de l’intérieur de la surface.

Mohamed Elneny a marqué un but sensationnel six minutes plus tard – l’international égyptien déchaînant une frappe imparable à 25 mètres qui n’a laissé aucune chance au gardien Gary Rogers malgré un plongeon désespéré.

L’objectif était le premier d’Elneny pour le club en trois ans.

Les hôtes ont retiré un but quatre minutes plus tard grâce à Jordan Flores, dont le tir de l’intérieur de la surface a battu Runar Runarsson dans le but d’Arsenal.

Les hommes de Mikel Arteta ont rétabli leur avantage de deux buts lorsque Joseph Willock a frappé à la 67e minute avec un tir bas et dur à bout portant qui s’est faufilé sous Rogers qui était malheureux de ne pas sauver.

Le remplaçant Folarin Balogun a ajouté encore plus de brillance à 10 minutes du temps avec une finition cool et latérale du gauche après que Nicolas Pepe ait roulé le ballon de manière invitante sur son chemin.

Dundalk a ensuite complété le score de la nuit à la 85e avec une belle tête de Sean Hoare sur coup d’arrêt.

« La phase de groupes en général est vraiment positive. Ce n’est jamais facile de gagner six matches en Europe. Je pense que nous avons été vraiment constants et bien performants », a déclaré Arteta par la suite.