Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, sera ravi après avoir aligné un certain nombre de jeunes et de joueurs marginaux contre Dundalk.

Ils sont sortis vainqueurs après un voyage en République d’Irlande avec Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe et Joe Willock impressionnant.

En conséquence, ils ont dominé leur groupe en Ligue Europa avec six victoires sur six et font désormais face, en théorie, à un nul plus facile en huitièmes de finale.

Ce sera un soulagement bienvenu de leurs malheurs en Premier League, où ils occupent la 15e place du tableau avec seulement 10 buts.

Arteta espère maintenant reproduire sa forme européenne au niveau national en affrontant les habitants de la zone de relégation Burnley ce week-end.

Voici cinq choses que nous avons apprises de leur victoire sur Dundalk.

Avec David Luiz blessé, il y a une chance pour l’un des défenseurs d’Arsenal de mettre un cachet sur la première équipe.

Cet homme pourrait être Pablo Mari, qui est revenu d’une blessure au bon moment pour Arsenal et qui avait impressionné avant son problème de cheville à long terme.