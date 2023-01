Duncan Keith et Kyle Turris en tant qu’entraîneurs pour le match des meilleurs espoirs de la BCHL à Penticton

Les anciens coéquipiers de la LNH Duncan Keith et Kyle Turris se réunissent à Penticton ce week-end pour servir d’entraîneurs invités pour le match des meilleurs espoirs de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique.

Keith, triple champion de la Coupe Stanley et double médaillé d’or olympique, rejoindra l’entraîneur des Penticton Vees, Fred Harbinson, derrière le banc de l’équipe Est, a annoncé la BCHL.

Turris, qui a joué pour les Oilers d’Edmonton avec Keith lors de la saison 2021-2022, sera aux côtés du patron de banc des Nanaimo Clippers Colin Birkas et de Team West.

Le match annuel des espoirs de la ligue – un suivi de près par les dépisteurs de la LNH et de la NCAA – a lieu au South Okanagan Events Centre de Penticton le vendredi 20 janvier. La mise au jeu est à 18 h.

Six membres des Penticton Vees, dont les frères Josh et Bradly Nadeau, ont été sélectionnés pour jouer pour l’équipe de Harbinson et Keith.

“Je suis heureux pour nos joueurs qui sont reconnus”, a déclaré Harbinson. “J’ai eu la chance de jouer au hockey junior pour participer à un match des étoiles, c’est amusant et quelque chose dont vous vous souviendrez toujours.”

Keith a disputé 17 saisons dans la LNH avant d’en faire sa carrière en juin dernier. Il en a disputé 16 avec les Blackhawks de Chicago, remportant la Coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015.

Le défenseur vainqueur du trophée Norris a joué avec les Panthers de Penticton de 1999 à 2001 et a été intronisé au Vees’ Ring of Honor en novembre dernier.

Turris, quant à lui, a joué pour le Burnaby Express de la BCHL de 2005 à 2007 avant d’être repêché au troisième rang du repêchage de la LNH par les Phoenix Coyotes de l’époque en juin 2007.

Le centre de 14 ans de la LNH, qui a annoncé sa retraite en août 2022, participera en tant que joueur au match des anciens de la BCHL le samedi 21 janvier à la nouvelle patinoire extérieure de Penticton. Turris sera rejoint sur la glace par le défenseur du Temple de la renommée du hockey Scott Niedermayer et l’ancien attaquant des Canucks de Vancouver Brendan Morrison.

Le match des espoirs de vendredi soir est le seul événement payant du week-end.

Les listes des deux équipes sont disponibles ici.

Toutes les autres festivités tenues à la patinoire extérieure sont gratuites. Des gradins devraient être installés.

