Duncan James exclut de rejoindre Coronation Street ou EastEnders après un «travail acharné non-stop» à Hollyoaks

La star de HOLLYOAKS, Duncan James, a exclu de travailler sur un autre feuilleton après le travail acharné qu’il a fallu pour jouer dans la série.

Le chanteur de Blue, qui a joué le rôle du flic bad-boy Ryan Knight dans l’émission à succès Channel 4, a adoré ses deux années dans le feuilleton, mais les longues heures et l’horaire brutal signifient qu’il n’est pas pressé de répéter l’expérience.

S’adressant exclusivement au Sun, il a déclaré: «J’ai vraiment apprécié mon séjour à Hollyoaks.

« J’ai commencé en tant que policier hétéro, père de famille et moi sommes devenus un psychopathe meurtrier gay enfermé.

« C’était juste fou de voir comment ils ont inversé mon personnage. J’ai signé un contrat de deux ans, donc j’ai toujours su, avec tout ce qui se passait, que mon personnage n’avait qu’une durée de vie de deux ans.

«Mais ils l’ont en quelque sorte gardé un peu ouvert, vous m’avez vu flotter le long de la rivière, puis vous avez vu Ste ouvrir un sac mortuaire mais vous n’en êtes pas sûr.

« Alors on ne sait jamais. Un jour, ils pourraient ramener mon personnage et provoquer une certaine folie.

« Est-ce que je ferais d’autres savons ? J’ai vraiment apprécié mon temps mais c’est un travail tellement dur. C’est non-stop et vous n’avez pas le temps de faire autre chose parce que c’est tellement plein.

« J’ai l’impression d’avoir coché cette case, mais je ne serais pas opposé à un petit retour sur Hollyoaks.

« Je suis toujours ami avec eux tous, et c’est le seul savon que je ferais. »

Duncan, 43 ans, qui est amoureux de son petit ami Rodgrio Reis, 27 ans, se produit actuellement sur scène dans Cabaret All Stars au Proud Embankment de Londres.

Et l’artiste très apprécié et polyvalent a admis que c’est là qu’il se sent le plus à l’aise.

Il a déclaré: «Je n’avais jamais vraiment fait de cabaret auparavant et c’est vraiment génial d’être de retour sur scène, c’est quelque chose qui m’a vraiment manqué, de pouvoir chanter en direct devant un public.

« C’est là où je suis le plus à l’aise et chanter est ce que j’aime le plus faire. »

Duncan parlait lors d’une promotion spéciale pour Mecca Bingo, qui l’a vu déguisé en père Noël sexy.

La belle star fera une apparition surprise à La Mecque Dagenham ce vendredi pour célébrer Junemas alors que le géant du bingo apporte la joie de Noël dans ses clubs de haut en bas du pays.

Et comme beaucoup ont dû annuler leurs plans ou n’ont pas pu célébrer correctement il y a six mois, tout le monde va se régaler.

Duncan a déclaré: «Je vais amener ma mère avec moi et nous sommes tous les deux très impatients.





« Je travaille habituellement à Noël. Au cours des sept dernières années, j’ai fait de la pantomime, ce qui est génial et tellement amusant à faire.

« Donc, mon Noël concerne généralement toutes les familles et les enfants, en s’assurant qu’ils passent le meilleur moment.

« J’ai toujours congé le jour de Noël, alors je vais réserver un bon restaurant quelque part avec ma mère, car je ne veux pas cuisiner pendant mon seul jour de congé.

« Ma fille viendra voir le spectacle et ensuite nous ferons un mini Noël ensemble, ce qui est toujours très agréable.





«À Noël dernier, j’étais de retour au Proud Cabaret à Londres, puis il a fermé le 18 décembre. J’ai donc passé un très bon Noël avec ma mère et mon petit ami Rodrigo malgré tout ce qui se passait.

« Mais j’aime le fait que La Mecque organise un spécial Noël en juin et je suis sûr que tout le monde va s’amuser beaucoup. »

