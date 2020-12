L’ancien chanteur de Blue raconte à James Moore la maladie rare qui aurait pu le laisser en fauteuil roulant.

Chancelant sur scène en talons hauts, Duncan James s’est débattu à chaque représentation avec un mal de dos atroce.

Mais alors qu’il parcourait le pays avec la comédie musicale à succès Priscilla Queen of the Desert, la star n’avait aucune idée que ses problèmes allaient bientôt devenir une maladie rare et grave qui aurait pu le laisser en fauteuil roulant.

Duncan avait souffert d’un disque glissé, mais il a commencé à écraser les nerfs à la base de sa colonne vertébrale, ce qui a conduit au dangereux syndrome de la queue de cheval.

En plus des maux de dos, il peut provoquer un engourdissement dans les régions inférieures,

perte de contrôle de la vessie et des intestins, dysfonctionnement sexuel, paralysie des jambes et doit être traitée comme une urgence médicale.







Aujourd’hui âgé de 42 ans, Duncan se souvient d’avoir un dos faible dans son enfance qui s’est aggravé alors qu’il commençait sa carrière pop dans la vingtaine.

«Je dansais beaucoup plus sur scène», explique-t-il. «J’avais cette douleur dans le bas du dos au point où je suis allé voir un spécialiste et ils ont dit que j’avais une saillie dans mon disque.

«J’ai eu une péridurale dans ma colonne vertébrale pour engourdir toute cette zone. Cette opération m’a duré environ 10 ans et j’ai en quelque sorte continué ma vie sans me soucier ni ressentir de douleur.

Mais quand Duncan a obtenu un rôle dans Priscilla il y a cinq ans, l’agonie est revenue de façon dramatique.

«J’ai dû apprendre à marcher avec des talons et la sensation est revenue 10 fois pire qu’avant», se souvient-il.

Une IRM a montré que la position du disque s’était détériorée et les médecins lui ont conseillé de subir une opération pour en retirer une partie.

Mais face à des semaines de récupération, Duncan a demandé une autre injection à la place pour pouvoir continuer à agir.







Il a également utilisé le massage, l’acupuncture et la physiothérapie pour essayer de gérer la douleur. C’était une décision qu’il finirait par regretter.

Un matin, il s’est réveillé à peine capable de bouger et en quelques heures la situation s’était détériorée.

«J’étais à l’agonie», dit-il. «J’ai senti ma jambe gauche s’engourdir et j’ai commencé à penser que quelque chose n’allait vraiment pas. j’ai réalisé

Je ne pouvais pas aller aux toilettes. J’avais perdu le contrôle de la vessie.

Transporté d’urgence à l’hôpital pour une IRM, un médecin a dit à Duncan qu’il avait besoin d’une opération urgente.

«Il a dit: ‘Votre disque est tombé de votre dos et il a atterri sur votre nerf sciatique – vous entrez dans le syndrome de la queue de cheval.’

«Je me suis dit ‘Qu’est-ce que c’est? et il a dit: «Vous devez essentiellement subir une opération aujourd’hui. Si nous ne pouvons pas retirer ce disque, votre nerf sciatique va mourir et vous allez avoir toutes sortes de problèmes.

« J’ai eu très peur. Je me souviens avoir pleuré à cause de la pensée que je pourrais être paralysé; que j’allais être cathétérisée pour le reste de ma vie. Ils m’ont dit que vous pouviez avoir des problèmes d’érection et que l’engourdissement pouvait même entrer dans vos parties intimes.

«J’avais 38 ans et tout d’un coup, on m’a dit que je pourrais avoir des problèmes là-bas et c’était effrayant.







L’opération de Duncan n’a été que partiellement réussie. Alors que la pression sur ses nerfs était soulagée et qu’il reprenait le contrôle de sa vessie, quelques jours après l’opération, en regardant la télévision avec sa mère, il sentit un liquide couler dans son dos.

La cicatrice sur son dos s’était ouverte et il y avait une fuite de liquide céphalorachidien.

Les médecins ont dit à Duncan qu’il courait un risque élevé de développer une méningite et il a été renvoyé en chirurgie pour une autre opération afin de remédier au problème.

Le chanteur a passé des semaines sur des analgésiques et a dû utiliser un bâton pendant sa convalescence.

«Je ne pouvais pas courir ni même marcher correctement», dit la star, qui admet que la condition a eu un impact sur sa vie amoureuse. «J’avais vécu tellement de traumatismes, la dernière chose que je voulais faire était d’avoir des relations sexuelles. J’étais célibataire et mon état d’esprit était axé sur la rééducation.

Alors que le principal danger a disparu, Duncan s’est retrouvé avec quelques problèmes à long terme.

«La sensation n’est jamais revenue dans ma jambe gauche. Je suis toujours engourdi depuis mes fesses jusqu’aux genoux. Tu pourrais mettre une épingle dans ma fesse et je ne le saurais pas. Je peux sentir le muscle de mon mollet mais j’ai perdu la sensation du côté gauche de mon pied. J’ai également eu des problèmes avec d’autres disques. »







Maintenant, Duncan, qui sort actuellement avec le Belge Rodrigo Reis, est déterminé à rester en forme.

Il a été inspiré par l’exemple de sa fille de 15 ans, Tianie Finn, issue d’une précédente relation, qui s’entraîne pour devenir ballerine.

«J’ai réalisé qu’il était si important de s’assurer que votre force de base est bonne, car c’est ce qui vous soutient et vous soutient.»

En regardant en arrière, Duncan admet qu’il a trouvé l’expérience traumatisante.

«Cela a ébranlé ma confiance. Je m’étais senti invincible jusque-là. Mon corps en a souffert et physiquement je ne suis nulle part aussi en forme que moi.

«J’aurais aimé avoir écouté et opéré. Cela ne vaut pas ce qui m’est arrivé au bout du compte. Je voulais la solution rapide. Mais je pense positivement. Depuis quatre ans, je ne suis pas retourné à l’hôpital. Je ne suis pas cathétérisée et je peux toujours être active et mener une vie normale.







«Je sais que beaucoup de personnes atteintes de Cauda Equina ont beaucoup souffert. Cela m’a ouvert les yeux. Jusque-là, je pensais juste que j’avais mal au dos.

«Cela m’a fait comprendre que je devais prendre soin de moi. C’était un tel appel au réveil.

«Cela m’a fait remettre en question ma mortalité, mes choix alimentaires, tout ce que je mettais dans mon corps.

«C’était une période vraiment effrayante, mais cela a mis la vie en perspective.»

* Duncan est ambassadeur de la Cauda Equina Champions Charity. Pour plus d’informations, visitez ihavecaudaequina.com