Duncan James de Blue « a réalisé un fantasme » en jouant en drag jeudi soir.

L’ancienne star de Hollyoaks est montée sur scène au Proud Cabaret à Londres après que le club ait été l’un des nombreux sites à rouvrir après la fin du verrouillage national.

S’adressant à Instagram avant de se produire, Duncan a déclaré aux fans: « Bonjour à tous, c’est moi Duncan James.

« C’est ma soirée d’ouverture au Proud Embankment et j’ai hâte de monter sur scène pour réaliser mon fantasme. Assurez-vous de réserver votre billet maintenant. »

Pour effectuer Sweet travestite de The Rocky Horror Picture Show, Duncan, 42 ans, a montré sa silhouette musclée dans une paire de bas résille rouges et noirs avec un porte-jarretelles ornés de bijoux.







Le costume était complété par un corset en dentelle plongeant qui mettait en valeur sa poitrine et ses bras tatoués, avec un collier de perles surdimensionné au cou et des fards à paupières bleus.

Duncan, ancien de Dancing On Ice, a joué le rôle de compère, tout en interprétant six de ses propres chansons.

Sa performance a certainement bien plu au public, qui comprenait l’ancien copain WAG de Duncan, Lizzie Cundy.

Lizzie a partagé des images d’une danseuse burlesque sur Instagram, en écrivant: « L’un des meilleurs spectacles de tous les temps. »







Le spectacle inspiré des années 60 et 70 met en vedette des musiciens de jazz de classe mondiale, des acrobates et des cracheurs de feu, y compris des anciens du Cirque du Soleil et du Moulin Rouge.

Le site Web Proud Embankment a annoncé le spectacle à l’avance, en écrivant: « Proud Embankment and Brighton présente fièrement son émission la plus récente et la plus en vogue.

«Cabaret All Stars est un spectacle de style Vegas présenté dans le West End de Londres par notre idole préférée du Boy Band et star du West End, Duncan James.»







Avant de s’essayer au cabaret, Duncan, père d’un enfant, est apparu sur le feuilleton Hollyoaks en tant que Ryan Knight de 2016 à 2018.

Il est apparu dans divers spectacles du West End, dont Chicago et a été membre du groupe Blue de 2000 à 2005.