Duncan James a parlé du moment où il a réalisé qu’il avait été volé de 5000 £ après être tombé dans un e-mail frauduleux.

Le chanteur de Blue, âgé de 42 ans, a déclaré que des voleurs avaient «effacé» son compte bancaire après avoir reçu un faux e-mail du HMRC.

Il avertit maintenant les autres d’être dupé par des voleurs en ligne et de vérifier tout ce qui demande de l’argent ou des coordonnées bancaires.

Avant son apparition dans la série de célébrités The Circle, Duncan a déclaré aux fans: « Il y a beaucoup de poissons-chats là-bas, vous ne pouvez jamais vraiment faire confiance à personne.

« Nous regardons des programmes télévisés sur des situations terribles où les gens ont été complètement exploités au point de donner de l’argent à quelqu’un pour les aider ou ils sortent avec quelqu’un qui n’est pas vraiment ce qu’ils prétendent être. »







(Image: Chaîne 4 / Rachel Joseph)



« Vous entendez parler de toutes ces histoires de gens qui ont tout perdu, c’est horrible. J’ai déjà été piqué. »

Duncan a continué à détailler ce qui lui était arrivé.

Il a déclaré: «J’ai reçu un e-mail d’un faux HMRC m’informant d’un remboursement d’impôt que je devais donner mes coordonnées.

« Je n’ai pas réfléchi et je l’ai juste remis. Et puis mon comptable m’a dit: ‘HMRC ne vous demandera jamais les détails de votre compte. Ils les ont. Vous n’avez pas besoin de faire ça.' »





Duncan s’est rappelé qu’il était bouleversé d’avoir été dupé.

Il a poursuivi: « Et je me suis dit: ‘Merde, qu’est-ce que j’ai fait?’ puis j’ai regardé dans mon compte et ils m’avaient débarrassé, ils ont pris environ cinq mille dollars.

« Heureusement, la banque le savait. J’ai dû envoyer les courriels que j’avais et j’ai récupéré mon argent. »







(Image: Getty Images pour Diva Magazine)



Duncan sera rejoint dans l’émission Channel 4 par Denise van Outen et Nadia Sawalha, les fonctions d’animateur étant assumées par Emma Willis,

L’ancienne star de Strictly et YouTuber Saffron Barker se joindra également à la fête avec Charlotte Crosby de Geordie Shore et la star de RuPaul’s Drag Race UK, Baga Chipz.

