D’un studio de télévision à un studio d’art : une ancienne animatrice de CTV parle de ses peintures

Un ancien diffuseur de CTV Ottawa sera la tête d’affiche d’une galerie d’art présentant des peintures de paysages ce week-end.



« La floraison tardive » est la première exposition en galerie d’art de Leanne Cusack. L’événement a débuté jeudi et se poursuivra jusqu’à dimanche à la galerie Gordon Harrison, au 465, promenade Sussex.

Les peintures reflètent certains des paysages importants de sa vie, a-t-elle déclaré à CTV Morning Live. L’une de ses œuvres d’art a été inspirée par la ferme de sa grand-mère. Elle a commencé avec une photo en noir et blanc de la ferme. Elle dit que la photo a été prise dans les années 40.

« Ceci est basé sur la ferme de ma grand-mère à Antigonish, en Nouvelle-Écosse », a déclaré Cusack en parlant de ses peintures.

« Le premier plan de la pièce est basé sur plusieurs de ses fleurs préférées. Elle nous donnait des surnoms floraux. »

Dans ses peintures, Cusack souhaitait également apporter une sensation de nature à l’intérieur à travers différentes « énergies de plantes » et de fleurs.

« Une grande partie de ma perspective est une perspective basse des prairies et du paysage derrière et c’est vraiment ce sentiment d’émerveillement qui, je pense, commence quand j’étais enfant et se poursuit là où la couleur est électrique ou extatique », a-t-elle déclaré.

Cusack est un amoureux de l’art et de la nature depuis toujours. Elle a fait partie intégrante de CTV Ottawa pendant des décennies. Ses racines profondes continuent de s’épanouir dans la communauté, à mesure que son pinceau rencontre la toile.

Toutes les pièces de la collection « Late Bloomer » sont à vendre et Cusack sera présente pour rencontrer le public et parler de ses créations tout au long du week-end.

Samedi et dimanche, Cusack rencontrera les visiteurs de 10h à 18h.



Avec des fichiers de Shaun Vardon de CTV News Ottawa