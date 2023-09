D’un studio de fitness à une gelateria, Midtown et New Center accueillent 6 nouvelles entreprises | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Avec l’aimable autorisation de la plateforme Pure Barre ouvre un studio de fitness pour des entraînements complets du corps comportant des mouvements à faible impact et de haute intensité aux Ellington Lofts.

Six nouvelles entreprises – dont un restaurant, une gelateria et un studio de remise en forme – ont ouvert ou sont sur le point d’ouvrir dans des espaces commerciaux à l’intérieur d’immeubles d’appartements à Midtown et New Center.

Quatre des entreprises ouvriront à l’intérieur de Woodward West, un immeuble d’appartements d’un pâté de maisons qui a ouvert ses portes au 3439 Woodward Ave., près du boulevard Martin Luther King Jr. à Midtown en juillet 2022.

Sucrer New Yorkun studio d’épilation et d’épilation biologique, a récemment ouvert ses portes dans le bâtiment situé juste au sud du boulevard Martin Luther King Jr..

« Nous voulions faire partie de la revitalisation en cours à Détroit », a déclaré jeudi la propriétaire de Sugaring NYC, Tracey Bryant, dans un communiqué de presse. « Nous sommes ravis d’être ici et de pouvoir offrir ces services dans la communauté de Midtown. »

Vendredi, un nouveau restaurant et bar, l’Eagle Food and Beer Hall, ouvre ses portes avec un menu composé de poulet frit, d’accompagnements du sud, de cocktails sélectionnés et de bières artisanales locales.

« Nous sommes ravis d’amener The Eagle à Detroit », a déclaré Joe Lanni, co-fondateur du Thunderdome Restaurant Group, qui exploite le restaurant ainsi que le restaurant de tacos Bakersfield à proximité. « Nous avons ressenti tellement d’amour de la part de la ville après l’ouverture de Bakersfield, et nous avons toujours su que nous voulions apporter un deuxième concept dans la région. »

L’ouverture ce mois-ci est également Luxe Redux Mariéeune boutique qui vendra une gamme de robes de mariée de créateurs de luxe.

«Je me sens chanceuse de pouvoir développer notre marque dans une ville proche de ma ville natale», a déclaré Lindsay Fork, fondatrice et PDG de Luxe Redux. «Je peux sentir l’énergie, la résurgence, la présence de l’art, la croissance et la promesse à Détroit. Luxe Redux est ravi d’avoir cette ville et ses habitants comme nouveau foyer.

L’année prochaine, Barre contextuelleune gelateria italienne traditionnelle, prévoit d’ouvrir avec une sélection personnalisable de glaces entièrement naturelles et artisanales sur un bâton.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de retourner dans ma ville natale et d’ouvrir le premier établissement Popbar du Michigan à Détroit », a déclaré Joseph McCain, propriétaire de Popbar=. « Notre produit viendra compléter l’excellente gamme de détaillants de Woodward West et de Midtown. »

À l’automne, juste au nord sur Woodward, aux Ellington Lofts, Barre Pure ouvre un studio de fitness pour des entraînements complets du corps comportant des mouvements à faible impact et de haute intensité. Le studio utilisera l’espace anciennement utilisé par la cuisine test de Whole Foods

«Je suis très heureuse d’annoncer la réouverture de Pure Barre Detroit et le déménagement à Midtown», a déclaré la propriétaire Mary-Liz Benintende. « Pure Barre est une fusion unique de Pilates, de yoga et de ballet à laquelle je suis personnellement accro depuis sept ans. C’est un entraînement extrêmement efficace et ces résultats, associés au sentiment de communauté que nous créons chez Pure Barre, sont ce qui rend tout le monde accro. Je suis ravi de rouvrir nos portes et d’élargir notre communauté cet automne.

Au Fisher Building du New Center, Salon MG Studioune ligne de produits de soins capillaires et un salon, récemment ouverts.

«Je représente la troisième génération de ma famille dans ce domaine», a déclaré la fondatrice Nicole J. Grant. « J’ai toujours aimé le quartier du Nouveau Centre et particulièrement le bâtiment Fisher. Entre le bâtiment historique, le théâtre et les gens, pourquoi ne pas aimer cet endroit ? »

Tous les commerces se trouvent dans des espaces commerciaux exploités par Développeur basé à Détroit, The Platform.

« Nous sommes très heureux de présenter cette gamme diversifiée d’entreprises à la communauté de Détroit », a déclaré Clarke Lewis, présidente de la plateforme. « La qualité et la variété de ces entreprises serviront non seulement nos résidents, mais aussi les gens de toute la ville. Nous ajoutons au dynamisme des quartiers, tout en ajoutant certains services nécessaires à cette section en pleine croissance de Détroit.

