D’un single de Noël n ° 2 à se déshabiller en ligne… ce qu’il est advenu des enfants vedettes de feuilleton oubliés qui ont été discrètement remplacés

Des SAVONS comme EastEnders, Coronation Street et Emmerdale ont fait des noms familiers des acteurs qui jouent leurs personnages infâmes.

Mais alors que nous pouvons reconnaître les stars qui les jouent maintenant, pouvez-vous vous souvenir des enfants mignons d’origine qui ont d’abord endossé les rôles?

Milly Zero a récemment annoncé qu’elle quittait EastEnders après avoir joué à Dotty Cotton pendant trois ans[/caption] BBC/Instagram

Molly Conlin a joué le rôle auparavant pendant deux ans[/caption]

Cette semaine, Milly Zero d’EastEnders a révélé qu’elle quittait le feuilleton de la BBC pour chercher de « nouveaux défis ».

L’actrice de 23 ans n’est pas la première à jouer Dotty Cotton, avec Molly Conlin, maintenant âgée de 21 ans, qui lui a donné vie jusqu’en 2010, date à laquelle le personnage a été écrit.

Ces jours-ci, la glamour Molly est une influenceuse Instagram avec 25 000 abonnés et regarde un monde loin de la sinistre écolière.

Elle a enduré une épreuve terrifiante en 2020, lorsqu’elle a été tenue sous la menace d’un couteau par des voleurs qui ont volé une voiture, un téléphone et une montre lors d’un raid terrifiant à son domicile d’Essex en plein jour.

Molly a déclaré: «Je priais littéralement alors que je pensais que j’allais mourir… Ils me criaient dessus, me disant qu’ils allaient me faire du mal si je ne leur donnais rien pendant que je suppliais que ma vie soit coincée. le plancher.”

Heureusement, Molly semble l’avoir laissé derrière elle, partageant récemment des clichés ensoleillés de vacances à Ibiza.

Ici, nous jetons un coup d’œil à ce qu’il est advenu d’autres enfants vedettes de feuilleton qui ont ensuite été remplacés, parfois plusieurs fois…

Victoria Sugden

ITV/Instagram

Victoria a été jouée par Hannah Midgley initialement jusqu’en 2006[/caption]





Hannah Midgley a fait ses débuts dans le feuilleton en jouant Victoria Sugden dans Emmerdale à l’âge de quatre ans en 1997, et a joué le rôle jusqu’en 2006, après avoir succédé à Jessica Heywood.

Cependant, elle est partie pour se concentrer sur l’école et ses études, avant de revenir sur nos écrans de télévision en 2014 en jouant le rôle principal de Rosie dans le drame de la BBC In The Club.

Maintenant âgée de 29 ans, elle continue d’agir et est méconnaissable depuis ses jours de savon – à part ses cheveux roux emblématiques.

Elle a tendance à garder sa vie personnelle sous le radar; elle a partagé une rare publication sur Twitter pour rendre hommage à l’ancienne co-star Leah Bracknell après sa mort en 2019.

La favorite d’Emmerdale, Isabel Hodgins, joue à Victoria depuis qu’elle a succédé à Hannah à l’âge de 12 ans.

Robert Sugden

TVI

L’ancien acteur de Robert Sugden, Christopher Smith, est devenu producteur de télévision[/caption] Caractéristiques de Rex

Ryan Hawley a joué le plus récemment Robert Sugden pendant cinq ans jusqu’à sa sortie éventuelle lorsque son personnage a été envoyé en prison en 2019.

Le mauvais garçon d’Emmerdale a été joué par quatre autres acteurs depuis son introduction en 1986.

Karl Davies a endossé le rôle entre 2001 et 2009, après Christopher Smith qui l’a occupé pendant 11 ans de 1989 à 2001.

En septembre 2001, Smith a poursuivi Yorkshire Television pour licenciement abusif de son rôle de Robert, ce qui était dû aux producteurs qui voulaient un acteur plus âgé pour des scénarios plus adultes.

Christopher vit maintenant à Los Angeles et aurait travaillé comme producteur sur le talk-show AMC The Talking Dead.

Belle Dingle

ITV/Instagram

Emily Mather a joué Belle Dingle avant de quitter les projecteurs[/caption]

La première personne à jouer Belle Dingle – la plus jeune fille de Zak et Lisa – était Emily Mather en 1998.

Elle a joué le rôle – aux côtés de son frère jumeau James quand ils étaient bébés – depuis sa naissance jusqu’à l’âge de sept ans en 2005.

Mais elle a choisi de ne pas poursuivre une carrière sous les projecteurs et a plutôt suivi un cours de sport à l’université dans l’espoir de devenir enseignante.

Le rôle a été repris par Eden Taylor-Draper, qui continue de le diriger depuis 2005.

Lucy Béale

BBC/Instagram

Melissa Suffield est maintenant maman d’un enfant et utilise les médias sociaux pour promouvoir la confiance en son corps[/caption]

Avant que Hetti Bywater n’assume le rôle de 2012 à 2014, l’adolescente troublée Lucy Beale était interprétée par plusieurs enfants stars, notamment Melissa Suffield.

Elle a tenu le rôle pendant six ans, après avoir rejoint le casting d’EastEnders à l’âge de 11 ans en 2004.

En 2010, elle a quitté Albert Square, après avoir prétendument ignoré les avertissements concernant un comportement « indiscipliné ».

Il est apparu plus tard qu’elle avait été surprise en train de boire de l’alcool, bien qu’à quelques mois de son 18e anniversaire.

Maintenant, Melissa est une fière maman d’un fils River, deux ans, et partage régulièrement des publications sur la promotion de la confiance en son corps à ses 48 000 abonnés Instagram.

Elle se déshabille souvent jusqu’à ses sous-vêtements et est même allée seins nus pour montrer son corps de taille 14 pour inspirer et donner aux femmes les moyens d’aimer leur corps – et riposte régulièrement aux trolls.

Melissa est fiancée au directeur de la croisière Robert Brendan, ce qui signifie souvent passer des mois à la fois en tant que parent seul.

Lauren Branning

BBC/Instagram

Madeline Duggan a joué Lauren Branning avant que Jacqueline Jossa ne reprenne le rôle et continue de travailler dans le théâtre[/caption]

EastEnder Lauren Branning a été jouée à l’origine par l’actrice Madeline Duggan, qui avait 12 ans lorsqu’elle est apparue pour la première fois dans le feuilleton en 2006.

Madeline était au centre de plusieurs grands scénarios pendant son passage au feuilleton, notamment en exposant la liaison de son père Max Branning avec sa belle-fille Stacey.

Elle a quitté la série en juin 2010, Jacqueline Jossa étant refondue dans le rôle en septembre de la même année.

La star basée à Londres, aujourd’hui âgée de 28 ans, continue d’agir et a un agent américain.

Elle a décroché des rôles dans The Tunnel de Sky Atlantic, Dates de Channel 4 et By Any Means de la BBC.

En décembre 2020, Madeline a sorti un single caritatif de Noël qui s’est classé numéro deux du classement pop iTunes.

Ben Mitchell

Bbc

Charlie Jones est l’un des six acteurs qui ont endossé le rôle de Ben Mitchell au fil des ans[/caption]

Six acteurs stupéfiants ont joué le rôle de Ben Mitchell, le fils de Phil Mitchell et Kathy Beale, dans EastEnders au fil des ans depuis sa première apparition à l’écran en 1996.

Charlie Jones a joué le personnage de 2006 à 2010 après son retour sur la place après la «mort» de Kathy, et était parmi les plus anciens.

Charlie a étudié le théâtre à l’Académie des arts vivants et enregistrés et est récemment apparu dans le drame à succès de la BBC Noughts + Crosses en 2020.

Cette année-là, il a également joué le rôle de courrier dans le film Netflix Jingle Jangle: A Christmas Journey.

Désormais méconnaissable de Ben qui porte des lunettes, Charlie entretient une relation avec sa collègue actrice Flora London depuis six ans.