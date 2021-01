Le portrait de famille était autrefois une affaire formelle sans espace pour la spontanéité. De nombreux tabous sociaux ont entouré l’idée de photographier les nouveau-nés et les femmes enceintes. Une séance photo de maternité inspirée de la mode était presque inconnue.

Amrita Samant, célèbre entrepreneur de la photographie, qui dirige l’entreprise à succès «Mommy Shots by Amrita», opérant en Inde et à Singapour, affirme que les choses ont changé pour le mieux maintenant. Elle dirige désormais régulièrement la maternité, le nouveau-né, le bébé, le tout-petit et la famille et dit: « Les tabous existent dans certaines poches, mais oui, il y a moins d’inconfort autour d’une femme qui veut célébrer sa grossesse. Les jeunes mères veulent en profiter leur grossesse et ils veulent capturer ce bonheur pour toujours. Tant de jeunes couples veulent aussi capturer les moments marquants de leurs bébés parce qu’ils grandissent si vite! Je me sens privilégié de faire partie de ces expériences intimes et je me sens heureux que de plus en plus les familles sont tellement à l’aise de s’exprimer devant la caméra. La monotonie des expressions forcées appartient également au passé. «

Pour les jeunes parents, de telles séances photo sont devenues une norme car les réseaux sociaux ont normalisé le partage de moments personnels. En outre, les célébrités sortant de leur zone de confort, passant de simples séances de photos de mode et partageant les différentes facettes de leur vie, ont encouragé et motivé les autres à célébrer leur propre vie de la même manière. Maintenant, tant de futures mamans se sentent en confiance pour poser devant la caméra.

Amrita dit: «La photographie est en grande partie une question de lien émotionnel. La chaleur que je capte et communique à travers mes images raconte une histoire unique à chaque fois. Même si je prends des photos de différentes familles au même endroit ou pose, les émotions capturées sont différentes, car chacune le temps, la dynamique familiale est différente. Je me lie aussi instinctivement avec les enfants et c’était un choix naturel de combiner mon amour pour les bébés avec ma passion pour la photographie. «

Le travail d’Amrita a continué à être un pionnier du portrait de bébé en Inde et elle partage: «La photographie de nouveau-né et de bébé créative a toujours été très populaire en Occident, et je voulais me tailler une place chez moi en capturant des moments que les familles pourraient chérir pour toujours.

Avant de concevoir son entreprise à succès, cette double maîtrise en ressources humaines (RH) gravissait les échelons de l’entreprise pendant plus de sept ans. Rétrospectivement, la décision de lancer Mommy Shots était inévitable car elle est issue d’une famille d’entrepreneurs ayant une forte affinité pour les arts.

Aujourd’hui, Amrita parcourt l’Inde pour des tournages et son travail l’a également amenée dans plus de 10 pays. Même la pandémie n’a pas eu d’incidence sur son rythme. Elle dit: « L’accent sur les pratiques de sécurité est obligatoire dans cette industrie et nous avons suivi des mesures de sécurité strictes avant même l’émergence du COVID-19. Maintenant, dans la nouvelle normalité, nous adhérons encore plus strictement aux protocoles de sécurité. » Même après sept ans de succès dans son domaine, ce qui reste constant est la magie de la connexion instantanée qu’elle forme avec un bébé à chaque fois avec un simple sourire. Elle conclut: « Les moments que je capture deviennent précieux parce qu’ils le sont pour toujours et seront chéris et regardés en arrière par les familles même après 20 ans. Leur culture, leur style de vie ne seront pas seulement un souvenir du passé à oublier par la prochaine génération. . Leur héritage se perpétuera à l’aide de ces images. C’est pourquoi chaque mère heureuse, chaque bébé joyeux, chaque tournage familial mémorable me motive à continuer à préserver des souvenirs pour la postérité. «