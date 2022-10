D’un panneau d’affichage pliable à un spectacle de drones pliables, le marketing créatif des téléphones pliables Galaxy vu à travers le monde – Samsung Global Newsroom

Le monde est captivé par le charme indéniable des téléphones pliables.

Le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 de Samsung Electronics sont devenus des icônes sur le marché mondial des smartphones. En plus du design accrocheur et des fonctionnalités uniques des appareils, Samsung a lancé diverses campagnes de marketing créatives dans des villes du monde entier pour susciter l’intérêt du public. Pour explorer certaines des façons uniques dont l’entreprise fait la publicité de ses appareils pliables populaires, Samsung Newsroom présente certaines des campagnes qui incitent les consommateurs du monde entier à acheter les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4.

Capturer votre meilleur angle au Brésil

À Rio de Janeiro et à São Paulo au Brésil, les passants peuvent apercevoir le Galaxy Z Flip4 en regardant les grands panneaux d’affichage extérieurs (OOH) centrés sur le thème “La vie vue du meilleur angle”. Cette série de publicités montre à quoi ressemble le téléphone lorsqu’il est plié. Si vous téléchargez un selfie sur les réseaux sociaux avec le hashtag #GalaxyExperienceRJ, la photo apparaît sur le grand panneau d’affichage sous la forme de l’écran de couverture du Galaxy Z Flip4. De plus, les panneaux d’affichage d’horloge installés à quatre endroits du centre-ville ont attiré l’attention du public, car les panneaux d’affichage se plient et se déplient physiquement comme les appareils eux-mêmes.

Chaises accrocheuses et pratiques en forme de Galaxy Z Flip4 en Belgique

En Belgique, Samsung a installé des chaises en forme de Galaxy Z Flip4 dans les arrêts de bus. Les téléphones peuvent être utilisés comme de véritables chaises, offrant à la fois un siège pratique et un écran amusant pour ceux qui attendent le bus. Le marketing ludique des arrêts de bus a débuté le 26 août et s’est déroulé pendant environ un mois dans cinq endroits différents, dont la rue de luxe Avenue Louise à Bruxelles et la rue de l’Opéra d’Anvers en Belgique.

Libérez votre créativité avec le Galaxy Z Flip4 FlexCam au Japon

Le marketing au Japon pour le Galaxy Z Flip4 a présenté à la fois la capacité de résistance à l’eau du téléphone et la fonction FlexCam. En pliant le téléphone en deux et en le plaçant dans un réservoir rempli d’eau, l’appareil photo du téléphone a capturé une photo saisissante et imaginative montrant des poissons rouges volant dans le ciel. La campagne a suscité une réponse positive et a explosé en popularité en un peu moins d’un mois, accumulant 240 000 likes au Japon en 20 jours. Le contenu unique a suscité la curiosité des téléspectateurs, ce qui a suscité de nombreux commentaires de personnes souhaitant essayer le smartphone par elles-mêmes. Les techniques utilisées pour réaliser ce contenu sont visibles sur le compte Instagram de l’influenceur japonais (@aaa_tsushi_).

Un téléphone qui bouge avec vous en République tchèque

À partir du 22 août, un tramway violet affichant l’une des couleurs emblématiques du Galaxy Z Flip4 circulera dans la ville de Prague en République tchèque. De plus, la FlexCam du Z Flip a été conçue pour correspondre à la fenêtre du tram, faisant apparaître les passagers du tram comme s’ils étaient des sujets filmés par le téléphone. Plus de tramways sur différents itinéraires arboreront cet emballage décoratif jusqu’en février de l’année prochaine, aidant à transporter les passagers tout en attirant l’attention des citadins.

Illuminez la nuit avec la série Galaxy Z à Taiwan

Combinant à la fois les dernières technologies et les nouveaux smartphones Galaxy, Samsung a dévoilé ses Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 lors d’un spectacle de drones captivant à Riyue Tan (Sun Moon Lake) à Taïwan. Comme les téléphones sont symétriques à la fois verticalement et horizontalement, leur conception ressemble à un miroir. De même, la réflexion de la Lune sur la surface du lac a également une qualité de miroir. Inspiré par ces images, Samsung Electronics Taiwan a sélectionné Sun Moon Lake pour le site du spectacle de drones, espérant créer une synergie à travers l’événement avec les similitudes entre le produit et le lieu.

Pendant le spectacle, un total de 500 drones, qui ont été synchronisés et disposés sur une période de formation de 30 jours, ont été équipés de lumières vives et se sont déplacés dans le ciel pour former les silhouettes des Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 ainsi que le mot “Galaxy” et plus encore. Les drones ont décoré le ciel nocturne et touché le cœur des personnes présentes à l’événement.