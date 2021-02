Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a présenté lundi le budget de l’Inde pour l’exercice budgétaire débutant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Le ministre de l’Union, tout en reconnaissant la crise sanitaire et économique dans laquelle le pays est tombé au cours de la dernière année, a ajouté que la bataille contre le coronavirus n’était pas encore terminée. Soulignant que la proposition budgétaire de 2021-2022 repose sur 6 piliers, dont celui de la santé et du bien-être, Sitharaman a proposé de plus que doubler les dépenses de santé et de bien-être de l’Inde à 2,2 billions de roupies (30,1 milliards de dollars).

Un moment avant la présentation du budget, un médecin basé à Gurugram avait lancé une pétition adressée au ministre des Finances Sitharaman dans le but d’augmenter le budget de la santé à 10% du PIB.

Le Dr Sarika Verma, chirurgien ORL basé à Gurugram, est un professionnel de la santé depuis 18 ans, traitant des patients dans des hôpitaux privés et gouvernementaux. Elle dirige maintenant une chaîne de cliniques privées depuis 11 ans. En près de deux décennies de sa profession, le Dr Verma a vu les luttes des pauvres qui, faute de couverture d’assurance, ne peuvent pas se permettre de dépenser des milliers de roupies en factures médicales. Renversés par les hôpitaux publics, la plupart d’entre eux finissent par souffrir d’un manque de traitement ou finissent par contracter des emprunts, se plongeant dans les affres de la misère.

Parler à Actualités18, A déclaré le Dr Verma: «Les hôpitaux publics manquent souvent d’installations et les hôpitaux privés finissent par coûter une bombe pour tous. Pour ceux qui sont protégés par une assurance, c’est bien, mais pour les millions de pauvres qui ne le font pas, obtenir un traitement de base les fait reculer d’au moins Rs 50 000, ce qui est beaucoup compte tenu de leur situation économique. «

Élaborer sur elle pétition qu’elle a démarré en septembre 2020, elle explique l’écart observé entre l’allocation du PIB des États-Unis et de l’Inde. Les données montrent que les premiers dépensent 18% de leur PIB, ce qui le porte à 70 000 Rs par personne.

« Mais pour l’Inde, cela revient à un dérisoire Rs 500, si vous considérez l’allocation de 1,3 à 1,5% pour la santé de l’année dernière. Comment pouvez-vous vous attendre à un traitement d’une personne avec ce montant? Cela ne commence même pas à couvrir la consultation d’un médecin frais », déclare le Dr Verma.

La pétition du Dr Verma énumère plusieurs autres problèmes médicaux qui nécessitent une réparation rapide. L’Inde devrait essayer d’obtenir une meilleure formation en soins infirmiers, en ambulanciers paramédicaux et en formation des prestataires de soins de santé primaires, et cela devrait être le même dans tous les coins et quartiers à travers le pays.

Le Dr Verma souhaite que le gouvernement contribue également à améliorer les conditions et les salaires des travailleurs de l’ASHA et d’Anganwadi. « Ils doivent recevoir au moins le salaire minimum pour leurs efforts profonds au lieu de ce qu’on leur donne maintenant. Ils sont au niveau de la base, travaillant avec beaucoup de vulnérabilité. »

Mais le budget de cette année a déjà été annoncé. Alors, quelle est la prochaine étape?

Ce n’est peut-être pas exactement ce qu’elle espérait, mais c’est un pas dans la bonne direction, estime le Dr Verma, étant donné que le gouvernement a augmenté son allocation pour les soins de santé. Mais elle croit toujours qu’il reste encore beaucoup à faire.

« Seul le temps nous dira si le gouvernement sera en mesure d’atteindre ceux qui ont besoin de meilleurs soins de santé ou non avec leur vision améliorée. »

Sitharaman lundi, tout en adoptant une approche holistique de la santé, a déclaré que le gouvernement mettrait l’accent sur le renforcement de trois domaines: préventif, curatif et bien-être.

Elle a également annoncé un nouveau programme parrainé au niveau central, PM AtmaNirbhar Swasth Bharat Yojana, qui sera lancé avec une dépense d’environ Rs 64 180 crores sur 6 ans. Cela permettra de développer les capacités des systèmes de santé de soins primaires, secondaires et tertiaires, de renforcer les institutions nationales existantes et de créer de nouvelles institutions pour répondre à la détection et au traitement des maladies nouvelles et émergentes.

Vous pouvez lire la pétition du Dr Sarika Verma Ici.