D’un homme à la langue noire et poilue à une overdose de vitamine D, voici 3 cas médicaux fascinants de 2022

D’un homme à la langue poilue à une surdose de vitamine D, les cliniciens ont écrit sur des cas inhabituels en 2022.

Des rapports de cas médicaux sont publiés pour décrire les signes et symptômes rares et les traitements innovants.

Voici trois rapports de cas fascinants qu’Insider a couverts cette année.

Les cliniciens ont écrit sur des cas fascinants en 2022 : d’un homme qui a développé une langue noire et poilue à la suite d’un accident vasculaire cérébral à un autre qui a pris 80 fois la quantité recommandée de vitamine D.

Les cliniciens publient des rapports de cas dans des revues scientifiques sur des événements inhabituels ou rares qui arrivent aux patients pour informer leurs pairs, sans avoir besoin de recherches approfondies, ce qui peut prendre du temps et coûter cher.

Les rapports de cas ont tendance à faire la lumière sur des symptômes inattendus, des effets secondaires rares du traitement ou des approches thérapeutiques innovantes, mais généralement, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour prouver les résultats. Cette année, par exemple, Insider a rapporté une femme qui était diagnostiqué avec un cancer du sein après être allé chez le dentiste avec une mâchoire enflée; un homme avec un calcul biliaire “géant”et une femme qui a pris six fois la dose de CBD recommandée.

Vous trouverez ci-dessous trois autres rapports de cas intéressants de 2022.

Un homme overdose de vitamine D après avoir pris 80 fois la quantité recommandée

Un homme d’âge moyen a été hospitalisé pour diarrhée, perte de poids et bourdonnements d’oreilles, après avoir pris 80 fois la quantité recommandée de Vitamine D pendant un mois, selon un rapport de cas publié dans Rapports de cas BMJ en juillet.

Les cliniciens ont écrit qu’un nutritionniste privé avait dit à l’homme anonyme de prendre le supplément de vitamine D, aux côtés de 19 autres personnes.

Vitamine D est fondamentale pour la santé des os et est obtenue naturellement à partir de la lumière du soleil et des aliments, comme les champignons et les poissons gras. Mais, s’il est pris en grande quantité, généralement à la suite d’une surdose de supplément, il peut être toxique pour les organes du corps, notamment les reins, les intestins et le cœur.

Un test sanguin a montré que l’homme Vitamine D les niveaux étaient sept fois la quantité recommandée, ses niveaux de calcium étaient dangereusement élevés et ses reins risquaient d’être endommagés.

La vitamine D régule la quantité de calcium dans le corps, donc un surdosage peut provoquer riche en calcium niveaux, ce qui peut entraîner s dans les symptômes neurologiques, y compris la somnolence, la psychose et le coma. Il faut environ deux mois au corps pour éliminer la moitié de la quantité initiale de vitamine D prise, de sorte que les symptômes peuvent durer des semaines, selon les auteurs du rapport.

Ils ont dit que le cas de l’homme était rare mais que des niveaux excessifs de Vitamine D peut provoquer des effets “débilitants” sur le corps.

Prendre la dose recommandée de vitamine D était sans danger, ont déclaré les cliniciens, mais ils ont encouragé les gens à parler à un médecin avant de commencer une thérapie alternative ou des médicaments en vente libre.

Selon une étude de cas médicale publiée dans la revue médicale Urology Case Reports en novembre.

L’homme anonyme du Michigan a présenté des symptômes, notamment de la toux, un écoulement nasal, des éternuements et une ruche-comme une éruption cutanée – après avoir éjaculé, s’il masturbé ou eu des relations sexuelles.

Les médecins pensent que cela était dû au syndrome de maladie post-orgasmique (POIS), qui provoque pseudo-grippal et des symptômes d’allergie après qu’une personne ait eu des orgasmes après une activité sexuelle, une masturbation ou spontanément pendant le sommeil. Les symptômes peuvent durer jusqu’à une semaine.

Nous ne savons pas ce qui cause la maladie, qui a touché au moins 60 personnes au cours des 20 dernières années, suggère le rapport.

Il n’existe actuellement aucun traitement éprouvé, mais le patient a déclaré qu’un antihistaminique, appelé fexofénadine, avait réduit ses symptômes de 90% – y compris l’éruption cutanée – lui permettant d’avoir à nouveau des relations sexuelles, selon le rapport.

Les auteurs du rapport ont déclaré que la fexofénadine doit être étudiée davantage pour savoir si elle aidera les autres avec POIS.

Un homme a développé un langue noire et poilue après avoir changé son alimentation

Selon un rapport publié dans JAMA Dermatologie en mars.

Les dermatologues indiens ont écrit dans le rapport que la langue velue noire est plus susceptible de se produire chez les personnes suivant un régime en purée. Il se forme en raison d’un manque d’abrasion ou de stimulation du haut de la langue, ce qui entraîne une accumulation d’une protéine appelée kératine. En conséquence, les saillies coniques recouvrant la langue, appelées papilles filiformes, s’allongent et forment un aspect poilu sur le dessus de la langue.

Une personne peut aussi avoir la langue poilue parce qu’elle a : une mauvaise hygiène bucco-dentaire, fumée cigarettes, utiliser des bains de bouche oxydants ou des antibiotiques oraux, boire des quantités excessives de café ou de thé, ou avoir des conditions qui suppriment le système immunitaire, telles que VIH ou le cancer.

Dans ce cas, un épais enduit noir recouvrait la majeure partie de la langue de l’homme, épargnant les côtés et la partie médiane, selon le rapport.

La langue poilue noire est une affection temporaire et inoffensive qui s’améliore généralement en se brossant la langue avec une brosse à dents ou en utilisant un grattoir à langue.

Pour ce patient, la condition s’est résolue après 20 jours avec un “nettoyage approprié”, ont écrit les cliniciens.