D’un gratte-ciel à l’envers à une station de ski futuriste, ces 10 régions, qui sont le fruit de l’imagination du dynamique prince héritier d’Arabie saoudite MBS, feront du projet Neom, ouvertement ambitieux, d’un billion de dollars, une réalité.

Depuis son annonce en 2017, la ville révolutionnaire de Neom en Arabie Saoudite a fait tourner les têtes, établi des références et concrétisé ses visions. Ces projets révolutionnaires sont devenus réalité, attirant l’attention du monde entier sur la ville de Neom, dans la province de Tabuk, au nord-ouest de l’Arabie saoudite. Pendant longtemps, Neom comprenait quatre régions principales : The Line, Trojena, Oxagon et Sindalah. Puis, comme un effet domino dans le développement, le prince héritier MBS a lancé une série de mégaprojets, chacun se surpassant les uns les autres, élevant Neom d’une ville envisagée à la pointe de l’innovation technologique à un monde dans le monde.



«Ils disent à propos de nombreux projets en cours en Arabie Saoudite: ‘Cela n’est pas réalisable et c’est très ambitieux.’ Ils peuvent continuer à dire cela et nous pouvons continuer à leur prouver le contraire », a déclaré le prince héritier. Couvrant 26 500 kilomètres carrés, cette destination est nettement plus grande que d’autres villes mondiales comme New York ou Singapour. Il y a peut-être encore d’autres projets inopinés en cours, mais pour l’instant, cette vision audacieuse et ambitieuse devenue réalité prospère. Voici quelques-unes de ses régions les plus fascinantes :

10. The Line, un ingénieux développement horizontal

La mégapole Line, un gratte-ciel de 120 kilomètres de long, va changer la façon de vivre des gens. « The Line est une révolution civilisationnelle qui donne la priorité aux humains », a déclaré le prince MBS. À Neom, il n’y a ni voitures, ni rues, ni émissions de carbone. Composée d’une incroyable ville en forme de bande et conçue par le studio américain Morphosis, The Line aura une largeur d’environ deux kilomètres (environ 1,25 miles).



Deux gratte-ciel, plus hauts que l’Empire State Building, seront parallèles l’un à l’autre sur 120 km de paysages désertiques, côtiers et montagneux. “Neom sera en concurrence avec Miami en termes de divertissement, de culture, de sport et de vente au détail”, a déclaré le prince héritier saoudien. “C’est un mélange de topographie, de montagnes aux îles, de plages, de dunes, d’oasis, de coraux et d’activités allant du ski à la plongée.” La construction de la mégapole pourrait prendre jusqu’à 50 ans, avec des caractéristiques telles qu’une fausse lune géante, des dinosaures animatroniques, des robots agriculteurs et des forêts tropicales humides.

9. Oxagon, une ville portuaire flottante

Un port octogonal de 8,4 milliards de dollars conçu par le studio danois BIG sera la plus grande structure flottante au monde, alimentée par la plus grande usine d’hydrogène vert au monde. Oxagon, un port entièrement automatisé, servira de plateforme logistique intégrée, capitalisant sur le transport maritime via le canal de Suez. Il comprendra un terminal de croisière et un centre de recherche océanographique.



Cette ville carboneutre s’appuiera sur des robots et l’IA pour ses opérations, alimentées par une énergie propre. “Oxagon sera le catalyseur de la croissance économique et de la diversité à Neom et dans le royaume, s’alignant davantage sur nos ambitions Vision 2030”, a déclaré le prince héritier Mohammed. « Cela contribuera au commerce régional de l’Arabie saoudite et contribuera à créer un nouveau point focal pour les flux commerciaux mondiaux. Je suis heureux de voir cette évolution.

8. Trojena, un village de ski ouvert toute l’année

Niché entre les imposantes montagnes de la région de Tabuk en Arabie Saoudite, Trojena, 33 fois la taille de la ville de New York, est un mégaprojet luxueux doté d’un lac artificiel, de résidences de luxe et de centres de bien-être. Les accros à l’adrénaline apprécieront pleinement le village de ski qui propose une gamme de sports, une piste de ski, du VTT et des sports nautiques. Cette destination de ski et d’aventure en plein air ouverte toute l’année est candidate à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA en 2034 et accueillera les Jeux asiatiques d’hiver de 2029.



Planifié par le studio allemand LAVA, Trojena abritera également un gratte-ciel spectaculaire conçu par le cabinet britannique Zaha Hadid Architects, The Discovery Tower. “Les gens découvriront simultanément l’architecture et le paysage naturel – il existe une harmonie holistique entre les différentes composantes du plan directeur qui crée de la diversité et de la variété, enrichissant la vie quotidienne des résidents”, a déclaré MBS.

7. Sindalah, une île luxueuse en forme de cheval

Avec Sindalah, une île luxueuse en forme d’hippocampe, le prince héritier saoudien MBS ambitionne de recréer la Côte d’Azur dans le Golfe. Son ouverture est prévue début 2024, cette destination leader pour les superyachts dans la mer Rouge sera la première étape de la stratégie touristique nationale de l’Arabie saoudite. Doté d’un écosystème de yachting de classe mondiale avec plus de 5 000 postes d’amarrage, trois complexes hôteliers de luxe, un spa, 51 boutiques de luxe, 86 jetées, 38 restaurants et un club de plage, le projet de 24 milliards de dollars de Luca Dini Design and Architecture s’étend sur une superficie de 840 000 mètres carrés. île d’un mètre et est un véritable chef-d’œuvre.



“Sindalah sera la première destination insulaire de luxe et yacht club de Neom dans la mer Rouge, offrant une porte d’entrée panoramique vers la région et devenant son site touristique le plus excitant et le plus attrayant”, a déclaré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. “Ce sera une destination où les voyageurs pourront découvrir la véritable beauté de Neom et de l’Arabie Saoudite, au-dessus et au-dessous de l’eau, faisant de Sindalah l’avenir du voyage de luxe.”

6. Leyja, un formidable trio d’hospitalité

Deux, c’est la compagnie, et trois, c’est Leyja ! Leyja, pionnier et beau, est un projet niché au milieu de montagnes de 400 mètres d’altitude. Il compte trois hôtels respectueux de l’environnement, offrant un total de 120 chambres et suites de charme. L’Adventure Hotel, situé dans un terrain accidenté, séduira les grimpeurs.



L’hôtel Oasis capture l’essence du Wadi, tandis que l’hôtel bien-être met en valeur la beauté captivante des parois de la vallée. Ce formidable trio d’hôtels-boutiques haut de gamme, conçu par Shaun Killa, Mario Cucinella et Chris van Duijn, sera une plaque tournante d’activités à indice d’octane élevé, de restaurants raffinés, de piscines à débordement sur le toit, d’hélisurfaces, de salles de sport et de possibilités d’exploration. l’environnement environnant à travers des randonnées pédestres et VTT.

5. Epicon, gratte-ciel spectaculaire et éblouissant

La structure la plus distinctive de Neom City sera Epicon. Ce projet émerge de façon spectaculaire du désert sous la forme de deux tours futuristes saisissantes, mesurant respectivement 738 et 900 pieds de haut. Conçus par 10Design, ces gratte-ciel déchiquetés et interconnectés abriteront un hôtel de luxe ultra-premium de 41 clés et des résidences opulentes comprenant 14 suites et appartements. De plus, Epicon comprendra un complexe de 120 chambres et 45 villas en bord de mer.



La déclaration de Neom la décrit comme « une destination touristique très attractive et un lieu optimal pour vivre et s’épanouir. Les clients et les résidents d’Epicon peuvent s’attendre à une expérience véritablement immersive et enrichissante. Les résidences luxueuses et les villas de plage visent à offrir de nouveaux niveaux d’habitabilité grâce à des innovations de pointe, des services de classe mondiale et des expériences de première classe, positionnant le complexe comme une référence en matière de vie emblématique.

4. Siranna, une oasis d’opulence

Il y a de la beauté dans le naturel, et Siranna en est la preuve. Ce développement touristique sur le golfe d’Aqaba n’est pas seulement un hôtel somptueux, mais un hôtel en forme de pilier hexagonal d’aspect très naturel conçu par le studio d’architecture Woods Bagot. Il semble incroyablement mystique, presque comme une extension de son environnement naturel. L’hôtel de 65 chambres est complété par 35 résidences privées supplémentaires, accessibles uniquement depuis la mer. Sirnanna, semblable aux Maldives d’Arabie Saoudite, se découvre mieux à pied ou à cheval.



Offrant des restaurants, des clubs de plage, des spas et des installations de bien-être, les touristes enthousiastes ne s’ennuient jamais. Neom déclare : « Émergeant du terrain côtier accidenté, les piliers hexagonaux sont distinctifs, mais complémentaires des montagnes et de la flore environnantes. L’architecture rend hommage au patrimoine de la région et s’intègre parfaitement dans la montagne et l’oued adjacents.

3. Utamo, lieu de divertissement surréaliste

Utamo, une salle de théâtre, de musique et de magie construite au cœur d’une montagne, aura tout pour devenir la première destination de divertissement au monde.



La magie commence dès que l’on met les pieds à Utamo, avec des promenades fleuries, une formidable grande salle avec des plafonds de 210 pieds de haut, un espace de spectacle polyvalent, des salons VIP et des restaurants de luxe.

2. Norlana, une communauté côtière marquante

Fin 2023, le ministre des Finances saoudien a suggéré des coupes budgétaires et un frein au rythme rapide de l’évolution. Même cela n’a pas empêché l’émergence d’un mégaprojet de communauté de style de vie côtier de luxe nommé Norlana. Destiné à accueillir 3 000 résidents fortunés, il comprendra 711 propriétés en bord de mer, un parcours de golf, un club équestre et une marina de 120 places pour superyachts sur le golfe d’Aqaba.



“Historiquement, les colonies ont été fondées par l’eau, et le cœur de Norlana est donc la marina”, a déclaré Chris Jones, directeur général de 10 Design. «C’est ce bol de dynamisme à partir duquel vous pouvez migrer vers les différentes communautés.» Un parcours de golf de 18 trous, un club équestre et un club de tennis feront également partie de Norlana.

1. Aquellum, une merveille architecturale

Une montagne à l’envers construite dans une montagne de 1 500 pieds de haut illustre la vision originale des visionnaires audacieux du Royaume. Aquellum est une oasis de luxe nichée loin des rigueurs de la routine. Un bateau navigue sur un canal pour atteindre dans un premier temps une marina flottante, unique au monde.



Vient ensuite une intrigante expérience verticale de 100 mètres de haut avec une cour impressionnante. Aquellum propose des hébergements hôteliers haut de gamme et des appartements luxueux, des espaces de vente au détail, des zones de loisirs et de divertissement. “Aquellum est un gratte-ciel inversé ultra luxueux”, a déclaré Alexander Rieck, co-fondateur de LAVA. « La façade est tournée vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur. Les choses sont à l’envers et à l’envers. Normalement, l’architecture est tournée vers l’extérieur.

Le golfe d’Aqaba en Arabie Saoudite, longtemps intact, voit aujourd’hui l’émergence de plusieurs projets dans ce pays riche en pétrole, transformant la région non seulement en un aspect fabuleux mais aussi futuriste. En plus des projets mentionnés ci-dessus, NEOM a déposé une série de marques, dont Treyam, Jaumur,…