s John Lennon nous demande encore à Noël: «Encore une année, et qu’avez-vous fait?» Dans l’année qui a suivi sa victoire indéniablement impressionnante aux élections générales, Boris Johnson a fait beaucoup (mais pas encore littéralement dans ces négociations commerciales délicates avec l’UE), lui a fait beaucoup de choses et, à son crédit, a réussi à survivre à une expérience de mort imminente. – blague à part, ce qui n’est jamais facile pour lui. Même s’il est expulsé l’année prochaine, il a déjà amassé suffisamment de matériel pour un mémoire divertissant et un approvisionnement à vie de fils pour remplir les colonnes de journaux paresseux (puis recyclés en discours détendus après le dîner). Lennon, héros de la classe ouvrière, n’a peut-être pas été aussi impressionné, cependant, et vous avez l’idée que ses collègues et les électeurs commencent à s’interroger sur le choix qu’ils ont fait.