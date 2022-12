D’un garçon sans but à un messie pour 400 enfants, cet homme est le héros de l’Assam

Uttam Teron d’Assam est passé d’un simple député à un jeune sans but à un enseignant éduquant gratuitement les élèves des ménages à faible revenu. Ce qui a commencé comme des cours à domicile gratuits pour les enfants que Teron avait vus lors d’un de ses voyages de trekking s’est transformé en une grande école à but non lucratif, la Parijat Academy. L’école scolarise désormais gratuitement près de 400 enfants de 20 villages et dispose même d’un foyer pouvant accueillir 60 élèves de régions éloignées. Teron, 47 ans, a été salué comme un héros de la vie réelle et dit qu’il n’y a pas de retour en arrière sur le travail qu’il fait maintenant.

Ce voyage a commencé lorsque Teron a demandé aux parents de quelques enfants non scolarisés d’être envoyés chez lui pour l’éducation de base. Il a transformé l’étable de sa maison en salle de classe et a commencé à y enseigner gratuitement aux jeunes enfants. “Ma mère cuisinait pour ces enfants”, a déclaré The Better India en le citant.

De quatre enfants, une étable et seulement Rs 800 en poche, l’école s’est agrandie pour avoir un bâtiment permanent, 22 enseignants formés et environ 400 élèves. L’éducation de chaque enfant coûte Rs 400 par mois.

L’institut, affilié au Conseil de l’Assam, éduque les étudiants dans des matières telles que l’assamais, l’anglais, l’hindi, les mathématiques et les sciences sociales. L’école enseigne également diverses compétences telles que la couture et l’apprentissage de l’informatique pour aider les élèves à se perfectionner. L’académie organise également des randonnées, des pièces de théâtre et des camps d’entraînement. Les notes vont de la maternelle à la classe 10.

La Parijat Academy fonctionne actuellement grâce aux dons et au soutien financier d’organisations et de particuliers. Des bénévoles de partout au pays aident également les enfants dans diverses activités. Obtenir des fonds pour assurer le fonctionnement de l’école est toujours une tâche ardue. “Je continue à chercher un soutien financier car j’ai besoin de gérer les dépenses scolaires et de verser des honoraires aux enseignants”, déclare Teron, ajoutant qu’il souhaite “augmenter les installations d’hébergement de l’auberge afin qu’au cours de la nouvelle année, davantage d’enfants défavorisés des villages éloignés étudient ici.

