D’un fanboy au visage de la marque – La connexion Mahindra de l’acteur Haseen Dillruba Harshvardhan Rane | Nouvelles des gens

New Delhi : Harshvardhan Rane, acteur de Haseen Dillruba, a accumulé une énorme base de fans au fil des ans, grâce à ses performances dans Taish et Sanam Teri Kasam. En plus d’agir, Rane est aussi un passionné d’aventure. Bien qu’il adore faire de la moto, il possède également un tout-terrain, qu’il s’appelle Jango.

Fait intéressant, il a possédé le 4×4 pendant huit ans et maintenant il est devenu le visage de la marque. Partageant son enthousiasme à l’idée d’être le visage de la marque, Harshvardhan s’est tourné vers les médias sociaux et a écrit : « D’être un client (fan boy) de 4×4 Mahindra depuis 2013 à être sur la chronologie des légendes. #Rêve #Voyage. Merci pour les valeurs Anand Mahindra monsieur.

Fan de fitness et passionné de voyages, Harshvardhan Rane tient Jango très près de son cœur et a parcouru divers sentiers d’aventure dans des endroits déserts.

En fait, ses comptes de médias sociaux ont été inondés de commentaires de fans félicitant d’être devenu le visage de sa marque de rêve.