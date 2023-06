Dun-dun ! Un spin-off de Law & Order se déroulant à Toronto sera présenté en première au printemps 2024

La justice est mieux servie froide : Le La loi et l’ordre La franchise s’étend enfin au Canada au printemps 2024.

Citytv dit avoir donné le feu vert à un spin-off d’une heure surnommé Law & Order Toronto : Intention criminelle. Il indique que le drame policier « présentera des histoires canadiennes originales » écrites et produites par une équipe canadienne.

Loi et ordre Toronto est présenté comme un thriller psychologique qui suit une équipe d’élite de détectives qui enquêtent sur la criminalité et la corruption très médiatisées dans la ville. Oui, ce sont leurs histoires.

DUN DUN 🚨 DROIT & ORDER TORONTO : CRIMINAL INTENT, une adaptation de la marque légendaire #LawAndOrder arrive au CANADA ! La série suivra une équipe d’élite de détectives qui enquêtent sur les crimes et la corruption très médiatisés dans le métro #Toronto< /a> ⚖️ Sortie printemps 2024 sur Citytv ! pic.twitter.com/z8NBjahret —@City_tv

Les 10 épisodes seront produits par Lark Productions et Cameron Pictures Inc., en association avec Citytv, avec une production prévue pour cet automne à Toronto.

La dirigeante de Rogers Sports & Media, Hayden Mindell, a déclaré que la société mère de Citytv était ravie d’apporter des histoires canadiennes à la franchise de longue date.

« L’attrait intemporel des cas explorés dans le succès mondial La loi et l’ordre continue d’attirer les audiences de Citytv semaine après semaine », a déclaré lundi Mindell, vice-président principal, télévision, dans un communiqué.

La décennie Law & Order : intention criminelle se déroule à New York et met en vedette Vincent D’Onofrio et Kathryn Erbe. Il s’est terminé en 2011.