D’un début de saison difficile à une qualification pour les playoffs, comment Caitlin Clark et l’Indiana Fever ont relancé leur saison

Caitlin Clark : passer à la vitesse supérieure Une commémoration de la carrière fulgurante de Caitlin Clark à l’Iowa et une évaluation du début de sa saison de recrue en WNBA. Une commémoration de la carrière fulgurante de Caitlin Clark à l’Iowa et une évaluation du début de sa saison de recrue en WNBA. Acheter

Au cours d’une période difficile pour commencer la saison régulière, alors que l’Indiana a joué 11 matchs en 20 jours – dont six contre des demi-finalistes des playoffs de 2023 – l’entraîneur des Fever, Christie Sides, a essayé de trouver des points positifs. Avant même qu’Indiana ne parvienne à gagner un match, Sides a adopté une vision à long terme, pensant que les difficultés du début porteraient leurs fruits plus tard.

« Nous avons pris des coups et nous avons dû grandir très vite », a déclaré Sides en mai. « Nous nous amusons beaucoup à essayer d’atteindre ce stade et, lorsque nous y parviendrons, ces gars-là commenceront à s’entendre et c’est là que ce sera amusant. »

Les sentiments des deux équipes étaient prémonitoires, les Fever ayant rapidement mis de côté les problèmes du mois de mai. Dire que l’Indiana est désormais en forme serait un euphémisme : c’est l’une des meilleures équipes de la WNBA depuis la pause olympique et elle ne montre aucun signe de ralentissement à l’approche des playoffs. Les Fever ont un bilan de 8-3 lors de leurs 11 derniers matchs, avec deux défaites contre les Lynx du Minnesota et une autre contre les Aces de Las Vegas, contre lesquelles elles affronteront à nouveau vendredi. Elles ont abordé le match de mercredi soir avec le troisième meilleur classement offensif de la ligue derrière New York et Las Vegas et le meilleur (110,4 points pour 100 possessions) au cours de la deuxième moitié de la saison.

NOUS SOMMES DEDANS. nous avons officiellement décroché une place en 2024 @WNBA séries éliminatoires 🔥 📝 https://t.co/lmq97tihkJ pic.twitter.com/xK8Tg9izY4 — La fièvre de l’Indiana (@IndianaFever) 4 septembre 2024

L’assouplissement du calendrier a joué un rôle dans le succès de l’Indiana, tout comme le mois de congé où 11 des 12 joueuses de l’équipe étaient sur le marché pour enfin développer une certaine alchimie après le camp d’entraînement de pré-saison le plus court de l’histoire de la ligue. Mais il y a eu beaucoup plus de choses qui ont permis aux Fever de monter en flèche au classement WNBA et de devenir l’équipe que personne ne veut affronter en play-offs.

Voici quatre façons (avec des statistiques avant les matchs de mercredi) dont le Fever a réussi.

Commençons par le changement évident entre mai et septembre : Clark est une joueuse qui a beaucoup progressé. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : elle tourne en moyenne à 24,7 points, 5,8 rebonds et 9,3 passes décisives depuis la pause, contre 17,1/5,8/8,2 auparavant. Mais ce n’est pas tout. Elle est devenue plus patiente avec les pièges et ne perd plus le ballon aussi souvent sur les blitz, ce qui a neutralisé l’efficacité de cette stratégie défensive contre Indiana. Elle peut étirer la défense et faire des passes par-dessus plutôt que de se mettre dans un coin.

Clark est devenue physiquement plus forte au fil de l’année. Cela lui permet de se diriger vers le panier et de terminer dans le trafic lorsque les défenseurs la mettent sur le côté, et elle réussit 3,5 % de plus de tirs dans la zone restreinte. Cette force accrue signifie également que son tir à trois points est devenu plus régulier. Aucune équipe n’a jamais volontairement cédé des tirs à trois points à Clark à aucun moment, mais c’est devenu une proposition particulièrement mauvaise quand elle tire à 39 % à distance depuis le début du mois d’août.

De nombreux ajustements ont été effectués dans l’effectif, mais rien d’aussi significatif que la transformation de Clark en l’un des meilleurs joueurs de basket-ball.

« Elle joue avec un rythme incroyable, elle joue avec un bon tempo, c’est une passeuse d’élite », a déclaré l’entraîneur de Los Angeles Curt Miller après que les Sparks soient devenus la dernière équipe contre laquelle les Fever ont pris leur revanche après une défaite précédente. « Tout le monde parle des trois points du logo. Pour moi, ce que cela fait, c’est qu’elle a une portée incroyable, mais cela ouvre simplement le terrain pour tout le monde. Cette portée du logo ouvre le terrain. Donc vous devez toujours, toujours la défendre et toujours lui accorder votre attention. Elle est vraiment spéciale. »

On pensait que le pivot de l’attaque des Fever en 2024 était le pick-and-roll entre Clark et Boston. Mais au début de l’année, la plupart des passes de Clark ont ​​​​mené à des post-ups, et on avait l’impression que les deux premiers choix opéraient à des rythmes différents.

Il faut féliciter Boston, qui a adapté son style de jeu pour favoriser Clark. En 2023, 39,2 % des possessions offensives de Boston se sont faites sur des post-ups et 11,3 % sur des rollers. Ces chiffres sont désormais de 29,1 et 19,1 (avant le match de mercredi) alors qu’elle se tourne vers le pain et le beurre de Clark, le pick-and-roll. Avec sa nouvelle meneuse, cela signifie placer des écrans hauts et attraper le ballon sur la ligne des lancers francs sur le roll. À partir de là, Boston est devenue une personne plus habile à prendre des décisions, capable de surveiller le terrain pour trouver le prochain joueur libre et de savoir quand renvoyer le ballon à Clark ou retirer son défenseur du rebond.

« Je me sens plutôt à l’aise (dans le tir court) », a déclaré Boston. « Pouvoir prendre ce tir, ce sera important plutôt que de tomber continuellement et de frapper tout le temps. »

Boston a modifié son jeu offensif de manière subtile. Elle a ajouté plus de coupes à son répertoire en s’éloignant du ballon pour capitaliser sur l’attention portée à la meneuse des Fever, plutôt que de simplement s’installer dos au panier, même si elle est la bénéficiaire de certaines des meilleures passes d’entrée de la ligue. Boston a également augmenté son rythme individuel d’environ 3,5 possessions par 40 minutes. Jouer avec Clark signifie courir sur le terrain, et Boston doit jouer plus en transition si elles veulent partager le terrain.

3. Kelsey Mitchell, en bonne santé, s’associe parfaitement à Clark

Une blessure à la cheville a forcé Mitchell à manquer la pré-saison et à sortir du banc lors des deux premiers matchs de la saison, ce qui a limité le temps qu’elle a passé avec Clark sur le terrain. En mai, le duo d’arrières a joué ensemble pendant 23,9 minutes par match. Ce chiffre est passé à 27,7 en juin, puis 33,6 en juillet et 36,6 minutes partagées en septembre. Malgré tous les discours sur le succès de Clark avec une partenaire de pick-and-roll en avant-cour ou une menace de course au bord du panier comme NaLyssa Smith, Mitchell a été la véritable âme sœur offensive de la recrue.

Que ce soit Mitchell qui sprinte sur le terrain en contre-attaque, ou même après avoir marqué des paniers, ou qui feinte ses défenseurs avec des coupes de fond de terrain côté fort, elle crée toujours des ouvertures pour Clark grâce à sa vitesse – ce qui n’était tout simplement pas possible avec une cheville récalcitrante. Désormais, les Fever peuvent libérer Mitchell dans l’espace, et ils la mettent également dans diverses actions de filtrage dans la moitié du terrain. Mitchell fait souvent écran pour Clark sur le périmètre avant qu’un gros ne vienne initier un pick-and-roll, ce qui brouille les missions défensives. Indiana fera également courir Mitchell sur des échelonnements et des pindowns, le mouvement constant permettant à Clark de trouver des ouvertures dans la défense.

« Elle fait partie de ces joueuses dont le QI va nous emmener dans de nombreux endroits », a déclaré Mitchell à propos de Clark, « donc vous devez déterminer où vous vous situez, savoir comment la lire et vous adapter. »

Étant donné le temps qu’elles passent ensemble sur le terrain, les statistiques que Mitchell a accumulées lorsqu’elle joue sans Clark sont négligeables. Mais par rapport à 2023, lorsque Mitchell jouait avec pratiquement le même effectif à l’exception de Clark, la double All-Star marque en moyenne plus de points en moins de minutes et affiche un pourcentage de tirs réels plus élevé. Depuis la pause olympique, elle est la deuxième meilleure marqueuse de la ligue derrière A’ja Wilson avec 24,9 points par match tout en tirant à 49,7 % du terrain. Maximiser leurs minutes ensemble a optimisé le potentiel offensif des Fever.

4. Choisir une rotation

L’un des principaux problèmes de l’Indiana au début de la saison était la présence des mauvaises joueuses sur le terrain. En mai, Kristy Wallace et Katie Lou Samuelson ont chacune joué en moyenne 20 minutes, tandis que Lexie Hull a joué moins de 10 minutes par match. En août, Hull a grimpé à 26,4 minutes par match, puis 33 en septembre, ce qui correspond à la joueuse qui a le meilleur différentiel on-off (plus-13,7 points pour 100 possessions) de l’équipe.

Les difficultés initiales de Clark ont ​​poussé Sides et son équipe à trop se concentrer sur la gestion du ballon, Wallace et Erica Wheeler obtenant plus de temps de jeu pour aider Clark à diriger l’attaque. Mais ce n’était pas la bonne approche. Clark avait besoin de trouver un rythme, et cela ne se produirait qu’avec le ballon dans ses mains. Comme son utilisation a augmenté tout au long de la saison, elle est devenue plus efficace, donc Indiana a décidé de mettre des finisseurs autour d’elle. Mitchell crée moins et tire plus, tout comme Smith, et Hull tire soit après la réception, soit immédiatement. La majeure partie de la prise de décision vient de Clark et de Boston, simplifiant les responsabilités de leurs coéquipières.

Les Fever ont eu la chance de bénéficier de stars de leur génération lors de deux drafts consécutives. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne trouvent comment travailler ensemble malgré un certain inconfort initial. En clarifiant les rôles des acteurs secondaires, en concentrant Boston sur le short-roll et en laissant Clark jouer à plein régime, ils ont suralimenté leur attaque et ont inversé la tendance de leur saison.

(Photo : Chet White / Getty Images)