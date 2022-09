Dulquer Salmaan, vedette de Sunny Deol, gagne 7,38 crores de roupies lors du week-end d’ouverture

Réalisé par R Balki et mettant en vedette Dulquer Salmaan, Sunny Deol, Shreya Dhanwanthary et Pooja Bhatt dans les rôles principaux, le thriller psychologique Chup: Revenge of the Artist est sorti en salles le 23 septembre avec des critiques positives du public et des critiques et collecté Rs 7,38 crore lors de son week-end d’ouverture.

Le film est devenu un sujet de discussion parmi les cinéphiles depuis sa sortie dans la bande-annonce qui montrait l’acteur de Gadar en tant que flic à la recherche d’un tueur en série qui assassine des critiques de cinéma et grave des notes étoilées sur leur front, tandis que l’acteur malayalam Dulquer a été vu dans un rôle intéressant romancing avec l’actrice de la série Scam 1992.

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​s’est rendu sur son compte Twitter et a partagé les chiffres du box-office du film en écrivant: “#Chup a un week-end 1 décent… Bénéficié en raison des faibles tarifs des billets le jour 1… Bonne tendance le jour 2 et 3… Doit maintenir le rythme du lundi au jeudi… Ven 3,06 cr, Sam 2,07 cr, Dim 2,25 cr. Total : ₹ 7,38 cr. #India biz.”.

Après avoir été diffusé le jour de la Journée nationale du cinéma avec des prix réduits des billets de Rs 75 pour un billet simple, les fabricants ont décidé de maintenir les tarifs réduits de Rs 100 par billet pour les quatre prochains jours à partir du lundi 26 septembre au jeudi 29 septembre. L’épopée d’aventure fantastique Brahmastra a suivi la même stratégie en la qualifiant de Navratri Brahmastra Celebrations.

Chup est le sixième réalisateur de R Balki après des films acclamés par la critique et le commerce tels que Cheeni Kum, Paa, Shamitabh, Ki & Ka et Pad Man. Amitabh Bachchan, qui a fait la une des trois premiers films et a été vu faire des apparitions dans les deux autres, figure également dans Chup dans un bref rôle de camée.