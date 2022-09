Dulquer Salmaan va se concentrer sur les offres de Bollywood et Tollywood après Sita Ramam, Chup? Voici ce que nous savons

Acteur de cinéma Dulquer Salmaanla carrière de va actuellement de grands canons après un énorme blockbuster comme Sita Ramamet un chéri moyen plus grossier et critique comme Chup. En fait, il est dans une position vraiment unique d’avoir quelque peu traversé le pan-indienne marché sans rien faire film pan-indienpuisque Sita Ramam était un out-an-out Film télougou tandis que le Chup film était de Bollywood. Qu’il a fait sans faire du vrai bleu films pan-indiens comme les autres Acteurs du Sud qui ont traversé la démographie est ce qui rend sa réalisation vraiment unique. Et il semble maintenant qu’il est prêt à encaisser plus de travail dans Tollywood et le hindi industrie du cinéma.

Dulquer Salmaan reçoit de nombreuses offres de Bollywood, Tollywood

Selon un rapport du site Web d’informations sur le divertissement Telugu Cinema, il semble que Dulquer Salmaan reçoive maintenant beaucoup plus d’offres de Bollywood et télougou cinéastes après Sita Ramam et Chup. Le rapport indique en outre que ses compétences multilingues et son éthique de travail disciplinée attirent les cinéastes vers lui à tous les niveaux et qu’il a actuellement des offres multiples vraiment intéressantes des deux industries cinématographiques, sur lesquelles il réfléchit.

Dulquer Salmaan détournera-t-il l’attention du cinéma malayalam ?

Avec la quantité d’offres en hindi et en télougou, Dulquer détournera-t-il son attention de Cinéma malayalam, du moins pour le moment ? Eh bien, le rapport ne dit rien à ce sujet, donc vous tous Fans de Dulquer Salmaan qui aime le regarder dans Films en malayalam peut respirer tranquillement jusqu’à ce que quelque chose de concret émerge sur ce front.

Bande-annonce Chup et Dulquer Salmaan agissant avec le père Mammootty

Il y a peu de temps, BollywoodLife a rencontré le casting du thriller psychologique, Chuppour un interview exclusive, lorsque nous avons interrogé Dulquer Salmaan sur le partage d’espace d’écran avec le légendaire père Mammootty dans Bilal. Il répond que lui aussi a entendu les rumeurs, mais ne sait pas d’où elles ont commencé. Il a ajouté que les bonnes personnes pour commenter cela seraient l’écrivain et le réalisateur, car cela ne pourrait arriver que si le scénario en avait besoin car le film est une suite d’un film très réussi de son père (Big B), soulignant que pendant d être grand si cela devait arriver, cela ne doit avoir lieu que si nécessaire.