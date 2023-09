Dulquer Salmaan sera-t-il le mieux payé en carrière pour le film Sudhakar Cherukeri ? Voici ce que nous savons

Idée malayalam Dulquer Salmaan s’est révélé être l’une des jeunes stars les plus polyvalentes du cinéma indien. Bien qu’il travaille principalement dans des films malayalam, ses sorties dans le cinéma Bollywood et Telugu ont également été saluées. Sita Ramam, réalisé par le cinéaste Telugu Hanu Raghavapudi, est salué comme l’une des meilleures histoires d’amour du cinéma indien depuis un certain temps. Dulquer Salmaan était incroyable dans le rôle du lieutenant Ram dans le film. Maintenant, la nouvelle est arrivée que le bel acteur reçoit beaucoup d’argent pour son prochain film Telugu. Il s’agit apparemment du salaire le plus élevé qu’il ait jamais reçu au cours de sa carrière.

Dulquer Salmaan réclame des honoraires élevés

Dulquer Salmaan a signé un grand film avec le producteur Telugu Sudhakar Cherukeri. Il semble qu’il ait reçu Rs 16 crores pour la même chose. Cela a été rapporté par Telugu 360. Le film sera diffusé dans toute l’Inde. L’annonce officielle du film sera faite dans quelques mois. Dulquer Salmaan a été vu simultanément dans Guns and Gulaabs sur Netflix et King Of Kotha. Alors que Guns et Gulaabs lui ont valu l’appréciation, King Of Kotha a mal tanké. Les chiffres de ces derniers étaient vraiment bas.

Dulquer Salmaan, une véritable idole

Dulquer Salmaan est apprécié du public dans toute l’Inde. À Bollywood, ses films comme Chup, Karwaan et The Zoya Factor ont reçu beaucoup d’amour. L’acteur est également un producteur prolifique. Sita Ramam a reçu beaucoup d’appréciation de la part du public du monde entier. Mrunal Thakur et lui formaient un merveilleux couple à l’écran. La nature joviale et humble de la jeune star le rend apprécié de tous. Sa co-star Pooja A Gor lui a fait l’éloge lorsque nous avons fait une interview avec elle. Elle aurait déclaré: « Dulquer et moi avons vraiment apprécié cette improvisation impromptue sur laquelle l’équipe s’est mise d’accord. Je pense qu’elle s’est révélée la meilleure. Sa spontanéité est incroyable. »