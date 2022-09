Dulquer Salmaan remercie le public hindi d’avoir versé de l’amour sur un film romantique d’époque

Sita Ramam, avec Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur et Rashmika Mandanna, est sorti en tamoul, télougou et malayalam le 5 août avec des critiques élogieuses et des critiques élogieuses. Le film a ensuite été doublé en hindi et sorti dans la ceinture nord près d’un mois plus tard, le 2 septembre.

L’acteur d’OK Kanmani est allé sur son Instagram le samedi 17 septembre et a partagé une longue note exprimant sa gratitude au public hindi pour avoir versé de l’amour sur leur film romantique d’époque. L’acteur a partagé une série de photos d’un récent événement médiatique célébrant le succès de la version hindi de Sita Ramam.

En plus des photos, il a écrit : “Un grand merci du fond du cœur au public hindi pour l’amour manifesté envers la sortie en salles en hindi de #SitaRamam. L’amour continue de se déverser et de grandir chaque jour. Et autant d’amour et gratitude aux médias hindis à travers le pays pour avoir donné visibilité et soutien au film. »

“Ce fut un événement merveilleux et nous avons eu les retrouvailles les plus chaleureuses avec notre équipe. Ça me remplit toujours le cœur de retrouver notre Sita Garu @mrunalthakur, notre capitaine Hanu sir @hanurpudi notre propre maestro @composer_vishal, et bien sûr notre parrain mon préféré #AshwiniDutt garu. Beaucoup d’amour et de gratitude au pionnier Dr @jayantilalgadaofficial pour nous avoir soutenus tout au long de cette sortie”, a-t-il conclu.





Situé dans les années 1960, ce film retrace le parcours du lieutenant Ram, interprété par Dulquer, qui se lance à la recherche de Sita Mahalakshmi, interprétée par Mrunal, afin de lui proposer son amour. Les versions sud-indiennes du film sont récemment sorties sur la plateforme OTT Amazon Prime Video India le 9 septembre.

Pendant ce temps, Dulquer sera ensuite vu dans un prochain thriller psychologique Chup aux côtés de Sunny Deol, Shreya Dhanwanthary et Pooja Bhatt. Le réalisateur R Balki, qui se concentre sur la recherche d’un tueur en série qui cible les critiques de cinéma, devrait sortir en salles le 23 septembre 2022.