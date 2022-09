Dulquer Salmaan parle de sa collaboration avec le réalisateur R Balki

L’acteur Dulquer Salmaan, qui profite actuellement du succès de Sita Ramam, sera vu dans un avatar différent dans un thriller Chup: Revenge of the Artist, dirigé par nul autre que R Balki de Pad Man et Paa.



Lundi, Dulquer et Balki se sont rendus dans la capitale nationale pour promouvoir Chup. De parler de la réalisation du film au partage de leurs plats à emporter du film, le duo réalisateur-acteur n’a ménagé aucun effort pour promouvoir Chup auprès des médias de Delhi. Partageant pourquoi Chup est spécial pour lui, Dulquer a déclaré: “Je fais des films qui me sortent du film, donc même si j’ai écouté (entendu des scripts) de tant de films dans toutes les langues. J’ai senti que Chup se démarquait de tous. “







Il a ajouté: “J’ai lu les critiques et les commentaires sur la bande-annonce, tout le monde a pensé que c’était unique. Même mes amis et réalisateurs de Malayalam (industrie cinématographique) ont dit que c’était une idée formidable, aucun de nous n’y avait pensé. C’était donc ce que j’ai aimé dans le scénario.”

Dulquer a également parlé de son expérience de travail avec Balki. “Travailler avec Balki monsieur pour moi est un rêve devenu réalité. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais jamais imaginé arriver. Quand j’ai reçu l’appel (pour travailler dans le film), c’était une excitation différente. Le scénario du film étant si intéressant, c’était comme un double rebondissement pour moi. C’était donc une évidence pour moi d’accepter le rôle dans ce film.“



Outre Dulquer, le film met également en vedette Sunny Deol, Pooja Bhatt et Shreya Dhanwanthary dans les rôles principaux. Le film est présenté comme un thriller psychopathe romantique. On dit que le film est un hommage au maître cinéaste Guru Dutt et à son classique de 1959 Kaagaz Ke Phool. Une autre chose qui enthousiasme les fans est l’association de la mégastar Amitabh Bachchan avec le film. Amitabh a marqué ses débuts en tant que compositeur de musique dans le film. Chup est prêt à sortir en salles le 23 septembre 2022. (Avec les entrées de l’ANI)