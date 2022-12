Dulquer Salmaan écrit une note sincère pour sa femme Amaal à l’occasion du 11e anniversaire de mariage

L’acteur Dulquer Salmaan a écrit jeudi une note adorable pour sa femme Amaal Sufiya à l’occasion de leur 11e anniversaire de mariage.

S’adressant à Instagram, Dulquer a partagé une série de photos qu’il a sous-titrées, “Post super tardif ! Mais vous savez, aujourd’hui a été fou. Mais est-ce même notre anniversaire s’il n’est pas sur le gramme ? Joyeux onze ans, je ne sais pas où le temps a passé. Ou quand ma barbe est devenue grise. Ou quand vous avez rejoint un groupe de mamans d’école. Ou quand nous avons acheté notre propre maison. Quand je repense à ces jalons, ils ressemblaient autrefois à l’histoire de quelqu’un d’autre. Mais nous y sommes maintenant. Écrire le nôtre. À beaucoup d’autres. Et la parentalité et tout ce qui retarde ces publications chaque année. À nous !”





Sur les photos, on pouvait voir Dulquer poser avec sa femme. Dulquer et Amaal sont mariés depuis 2011 et le couple a la chance d’avoir une fille nommée Maryam Ameerah Salmaan. Peu de temps après avoir partagé le message, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes au cœur rouge. L’actrice Diana Penty a écrit : “Joyeux anniversaire, les gars !” L’acteur de Singham, Kajal Aggarwal, a commenté : “Aww, joyeux anniversaire chéris. ” L’acteur a reçu beaucoup d’appréciation pour sa performance dans le film romantique d’époque Sita Ramam. Aditi Rao Hydari a écrit : « Le bonheur dans les camions ».

Dirigé par Hanu Raghavapudi, le film mettait également en vedette Rashmika Mandanna et Mrunal Thakur dans les rôles principaux et est sorti le 5 août 2022. Dulquer a récemment été vu dans le thriller psychologique Chup face à Shreya Dhanwanthary et Sunny Deol qui a recueilli des réactions massives des fans .