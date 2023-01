Dulqueer Salmaan révèle le film le plus difficile de sa carrière et nous parions que vous ne pourrez pas deviner

Dulqueer Salmaan s’est réjoui du succès de son film Telugu Sita Ramam avec Mrunal Thakur. Le drame romantique d’un officier de l’armée est devenu un blockbuster peu après sa sortie. Après deux grosses sorties l’année dernière, l’acteur se prépare maintenant pour un prochain artiste d’action ‘Roi de Kotha’. Dulquer, qui semble aller à l’aise en ce moment, s’est engagé dans une session interactive et a révélé le film le plus difficile de sa carrière.

Dulqueer Salmaan est un fervent utilisateur des médias sociaux et tient ses fans au courant de ses nouveaux projets et de sa vie personnelle. Il interagit souvent avec les fans via des plateformes en ligne. Récemment, l’acteur a mené une session de questions-réponses sur Twitter et a patiemment répondu à toutes les questions de ses fans. Au milieu de cette interaction, le jeune acteur a révélé le film le plus difficile de sa carrière. L’acteur est apparu dans plusieurs films commençant sa carrière il y a dix ans en 2012, mais ce film en particulier qu’il trouve le plus physiquement difficile.

Au cours de la série de questions-réponses organisée sur Twitter, un fan curieux lui a demandé combien de fois il s’était blessé en tirant sur King of Kotha. Dulqueer a répondu à la question en indiquant une bonne question à poser et a en outre révélé qu’il s’agissait du film le plus difficile physiquement qu’il ait réalisé depuis longtemps. Eh bien, cela signifie que la sortie à venir la plus attendue, King of Kotha, est le film le plus difficile de sa carrière.

King of Kotha est un artiste d’action dont la tête d’affiche sera Dulquer Salmaan. Les autres acteurs vedettes du film incluent Gokul Suresh, Aishwarya Lekshmi, Nyla Usha, Chemban Vinod Jose et Shabeer Kallarakkal. Le film est réalisé par Abhilash Joshiy et produit par la production Wayfarer Films de Dulqueer Salmaan en association avec Zee Studios.

Pendant ce temps, l’acteur de Chup: Revenge of the Artist sera également vu dans une série Web Netflix Guns and Gulaabs. La comédie policière à suspense créée par Raj & Dk met également en vedette Rajkumar Rao dans un rôle important.