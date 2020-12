L’équipe féminine de basket-ball Duke a terminé sa saison vendredi au milieu de la coronavirus pandémie.

Les étudiants-athlètes de l’équipe féminine de basket-ball Duke ont pris la décision difficile de conclure leur saison en cours en raison de problèmes de sécurité, a déclaré Michael Schoenfeld, vice-président des affaires publiques et des relations gouvernementales et directeur des communications de l’Université Duke.

Nous soutenons leur décision, car nous avons soutenu les choix faits par tous les étudiants-athlètes de Duke pendant cette période sans précédent. Duke maintiendra notre calendrier actuel de compétitions dans d’autres sports et continuera d’observer nos protocoles rigoureux de santé et de sécurité, qui incluent des tests quotidiens pour tous les étudiants-athlètes et sont basés sur les conseils d’experts médicaux de premier plan.

L’équipe masculine de basket-ball prévoyait de continuer à jouer.

L’équipe féminine de basket-ball est en pause depuis le 16 décembre en raison de deux COVID-19[feminine tests et recherche de contacts au sein du groupe de voyage des programmes. Les Blue Devils (3-1) ont reporté les matchs contre Miami, NC State et UNC Wilmington. Le prochain match programmé des équipes était contre Louisville jeudi.

Les Blue Devils sont la première équipe Power Five à abandonner après avoir commencé cette saison. L’Ivy League a choisi de ne pas pratiquer les sports d’hiver en novembre avant le début de la saison de basket-ball. Quelques autres écoles ont également décidé de ne pas jouer.

Le nouvel entraîneur Kara Lawson, embauché en juillet, avait déclaré ce mois-ci: Je ne pense pas que nous devrions jouer en ce moment. C’est mon opinion là-dessus. Cela est arrivé un jour après que l’entraîneur masculin de Duke, Mike Krzyzewski, se soit demandé pourquoi le basket-ball universitaire était joué au milieu de la pandémie.

J’aimerais simplement que la sécurité, la santé mentale et physique des joueurs et du personnel évalue où ils en étaient, a déclaré l’entraîneur du Duke’s Hall of Fame après une défaite contre l’Illinois le 8 décembre.

Krzyzewski a cité l’augmentation de COVID-19[feminine cas comme base de son argumentation.

Les gens disent que les six prochaines semaines vont être les pires, a déclaré Krzyzewski à l’époque. Pour moi, c’est déjà assez mauvais. De l’autre côté, il y a ces vaccins qui sortent. D’ici la fin du mois, 20 millions de vaccins seront administrés. À la fin de janvier ou en février, 100 millions supplémentaires. Ne devrions-nous pas réévaluer cela? Vous voyez ce qui serait le mieux?

Le virus a déjà provoqué l’annulation ou le report de nombreux matchs au cours du premier mois de la saison. D’innombrables équipes ont été en pause en raison de tests positifs dans leurs programmes. La NCAA a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle prévoyait de jouer son tournoi dans une seule zone géographique, San Antonio étant le premier choix.

___

Suivez Doug Feinberg sur Twitter à http://www.twitter.com/dougfeinberg