Duke, Vanderbilt, Rutgers ont des connexions

Hometown Deli, Paulsboro, NJ Mike Calia | CNBC

Les fonds d’investissement de deux universités américaines, Duke et Vanderbilt, détiennent des parts importantes de la mystérieuse société évaluée à 100 millions de dollars par le marché boursier, bien qu’elle ne possède qu’une petite épicerie fine du New Jersey. Les actions de Duke et Vanderbilt dans Hometown International ont été acquises par leurs filiales basées à Hong Kong sous la direction de Partenaires Maso Capital, elle-même une entité de Hong Kong qui est un investisseur dans l’entreprise de charcuterie, révèlent les documents financiers. Les actions de Duke et Vanderbilt, parmi les plus grandes participations dans Hometown International, ont été acquises au cours de l’année écoulée dans le cadre de ce que les dépôts financiers indiquent comme un effort pour utiliser Hometown International – ainsi qu’une société écran appelée E-Waste – comme véhicules pour les sociétés privées à devenir cotées en bourse sur les marchés boursiers américains par le biais de fusions inversées ou de manœuvres similaires. Il n’est pas clair si Duke et Vanderbilt font partie des acheteurs potentiels d’actions d’E-Waste, qui a annoncé la semaine dernière qu’elle proposait de vendre des actions pour 2,5 millions de dollars. E-Waste, qui est lié à des personnes liées à Hometown, et qui a emprunté de l’argent au propriétaire de la charcuterie, n’a pas d’activité en cours, mais malgré cela, sa capitalisation boursière dépasse 100 millions de dollars. Manoj Jain, le directeur des investissements de Maso Capital, a le pouvoir de vote et d’investissement exclusif des actions Hometown International détenues par les deux collèges, selon les documents financiers. Jain a précédemment travaillé en tant que directeur général de la société de gestion d’actifs Och-Ziff, maintenant connue sous le nom de Sculptor Capital Management. Une troisième université américaine, Rutgers, paie 1 100 $ par mois de loyer pour un espace de bureau sur l’avenue Mantoue à côté de l’épicerie Paulsboro, New Jersey, a appris CNBC. Paul Morina, PDG de l’entreprise de charcuterie, est l’un des partenaires de l’entité propriétaire, Mantua Creek Group LLC. L’implication des trois universités avec Hometown International et le propriétaire de la charcuterie soulève encore plus de questions au mystère entourant Hometown, dont la capitalisation boursière de 100 millions de dollars reflète – en aucun cas – la valeur sous-jacente de la charcuterie qu’elle possède. Cette épicerie fine a réalisé des ventes de seulement 35000 $ en 2019 et 2020 combinées.

Loyer de Rutgers

L’espace de Rutgers est utilisé pour une étude de l’eau potable de Paulsboro par l’École de santé publique de l’université, qui est menée avec les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies et l’Agence fédérale pour le registre des substances toxiques et des maladies. Rutgers, une université publique basée au Nouveau-Brunswick, New Jersey, paie le loyer de Mantua Creek Group dans le cadre d’un bail de 24 mois qui a débuté en septembre dernier. Le bureau de l’étude Rutgers est au 541 B Mantua Ave., tandis que le Hometown Deli est au 541 A Mantua Ave. Hometown International lui-même paie 500 $ par mois à Mantua Creek Group pour l’espace de charcuterie. Le Paulsboro Wrestling Club et l’école de lutte professionnelle Monster Factory sont situés au 541 C Mantua Ave., dans un bâtiment séparé. Morina, le PDG de Hometown International, est également le principal et l’entraîneur-chef de la célèbre équipe de lutte de la Paulsboro High School. Une porte-parole de Rutgers a déclaré qu’elle n’avait aucune information sur la façon dont l’université avait choisi l’emplacement de son bureau à Paulsboro.

Espace de bureau loué par Rutgers à côté de Your Hometown Deli à Paulsboro, NJ Mike Calia | CNBC

Les contrats de location avec Rutgers et Hometown ont été signés par un homme du nom de James Patten, qui travaille comme analyste pour Tryon Capital, une société de Caroline du Nord contrôlée par Peter Coker Sr., le père du président de la société de charcuterie, Peter Coker Jr. Patten, qui a lutté au lycée avec Morina, s’est vu interdire d’agir en tant que courtier en valeurs mobilières après une série de mesures disciplinaires, selon la FINRA, l’entité qui réglemente les courtiers.

Partage de Duke et Vanderbilt

Le dernier rapport annuel de Hometown International, déposé le mois dernier, montre que l’entité de Duke, Blackwell Partners LLC – Série A, détient 1,38 million d’actions ordinaires de Hometown International. Duke détient des bons de souscription pour acheter 27,6 millions d’actions supplémentaires. L’entité de Vanderbilt, Star V Partners LLC, détient 663 750 actions ordinaires de la société, avec des bons de souscription pour acheter 13,275 millions d’actions supplémentaires. Les participations de l’université, qui comprennent des actions ordinaires et des bons de souscription, ont été acquises pour environ 2 millions de dollars au total. Sur papier, ces actions ordinaires valent actuellement plus de 26 millions de dollars, compte tenu du récent cours de clôture de Hometown International de 13 dollars par action. Mais les actions de Hometown sont peu négociées, au mieux. Pour cette raison, et en raison de l’absence d’actif de valeur autre que son existence en tant que société cotée en bourse, il est probablement impossible pour quiconque, y compris Duke et Vanderbilt, de vendre ses actions en gros blocs à un prix proche du cours actuel. Il n’est pas clair si Vanderbilt et Duke font partie des acheteurs récents.

