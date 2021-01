Gonzaga et Baylor ont maintenu leur emprise sur les deux premières places du sondage de basket-ball masculin de l’Associated Press lundi.

Si Villanova, classée troisième, joue un match, peut-être qu’elle fera une course contre eux.

Les Bulldogs ont de nouveau accumulé tous les votes sauf les deux premiers qui sont allés aux Bears, tandis que les Wildcats sont restés fermement derrière les deux premiers de la pré-saison bien qu’ils n’aient pas joué de match depuis le 23 décembre. Ils ont eu une paire de pauses COVID-19 interrompues d’un seul jour, dont un impliquant l’entraîneur Jay Wright, les mettant à l’écart pendant un mois.

Tout le monde a géré cela, a déclaré Wright, dont l’équipe revient enfin sur le terrain mardi soir contre Seton Hall. Ce n’est pas seulement les jours où vous êtes absent Ça fait avancer les gars après une pause.

Les mêmes équipes composaient le top 5 cette semaine, bien que l’Iowa et le Texas aient échangé leurs places. Luka Garza et les Hawkeyes ont pris la quatrième place après avoir battu Northwestern de 23 points sur la route dimanche, tandis que les Longhorns ont reculé d’une place après que leur série de six victoires consécutives ait été stoppée par le numéro 12 du Texas Tech lors d’une courte défaite plus tôt dans la semaine.

De toute évidence, la défaite de mercredi a été dévastatrice et vraiment, vraiment décevante pour notre équipe et notre personnel, a déclaré l’entraîneur du Texas Shaka Smart, dont le peloton a rebondi pour battre le Kansas State sur la route samedi. Nous savions que nous devions tourner la page. Les gars étaient vraiment matures avec leur approche jeudi en pratique et leur séance de film vendredi.

Le Texas ne rejouera que samedi après le report de son match contre l’Iowa State.

Le Tennessee est passé de la 10e à la sixième place et a été suivi par le Michigan, qui est resté n ° 7 après avoir perdu son premier match de la saison au n ° 17 du Minnesota. Houston a grimpé de trois places à la huitième place, le Kansas a perdu trois places à la neuvième place et le Wisconsin a complété le top 10 après une défaite déséquilibrée contre les Wolverines avec une victoire sérieuse à Rutgers.

Creighton était n ° 11, suivi par les Red Raiders et Virginia, qui ont gagné cinq places après sa victoire éclatante sur le n ° 20 Clemson. La Virginie-Occidentale et l’État de l’Ohio venaient ensuite, Virginia Tech grimpant de quatre places au 16e rang à la suite d’une victoire sur Duke, qui a éliminé les Blue Devils du Top 25 pour la première fois depuis le 8 février 2016.

Les Golden Gophers ont été suivis par Auburn, l’un des nouveaux venus au sondage de cette semaine, Missouri et Clemson. Les cinq derniers étaient l’Oregon, l’Illinois, le Connecticut, l’UCLA et Saint Louis.

BYE, BYE BLUE DEVILS

Duke a chuté à 5-3 au total et 3-1 dans l’ACC après avoir perdu contre les Hokies la semaine dernière. Leur séquence de 91 semaines consécutives dans le Top 25 était deuxième seulement après le Kansas, qui a prolongé son record à 229 semaines. Gonzaga est maintenant n ° 2 à 87 semaines.

Nous étions encore en train de découvrir notre équipe, a déclaré l’entraîneur Mike Krzyzewski, dont l’équipe a failli se remettre d’un déficit de 18 points contre Virginia Tech. Nous n’avions pas joué dans un jeu ACC comme celui-là. … Vous ne vous améliorez pas sans expérience.

MARÉE ROULANTE

Le Crimson Tide est passé de non classé au n ° 18 après s’être amélioré à 6-0 dans la SEC avec sa septième victoire consécutive. La séquence, qui comprend une victoire sur le Tennessee, a coïncidé avec un John Petty Jr. .

Vous aimez les gars qui décident de revenir pour leur dernière année pour faire de grandes choses, a déclaré l’entraîneur de l’Alabama, Nate Oats. Nous étant 6-0 et étant à la première place et (Petty) battant le record de l’école pour 3s, espérons-le, il pourra jouer son chemin vers le statut de choix au premier tour et avoir une excellente année senior et amener ce programme là où ils l’avaient imaginé . »

DEDANS ET DEHORS

Les Bruins étaient l’autre nouveau venu au scrutin de cette semaine après avoir progressé à 11-2 et 7-0 dans le Pac-12 avec des victoires consécutives contre l’État de Washington et Washington. L’Alabama et l’UCLA ont remplacé Duke et Louisville, qui étaient les premiers parmi les autres équipes à recevoir des votes après que les Cardinals aient perdu leur premier match contre l’ACC à Miami.

