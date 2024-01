Duke s’engage à ce que Cooper Flagg soit en tête des listes de McDonald’s All American Game

Cooper Flagg, signataire de Duke, et les deux premiers participants de Rutgers en 16 ans sont en tête d’affiche du 47e McDonald’s All American Game annuel.

Les listes, qui comprennent 19 des 21 meilleurs espoirs de l’ESPN 100 2024, ont été dévoilées mardi sur “NBA Today” d’ESPN.

Duke, qui possède la classe de recrutement n°1 en 2024, a également deux signataires nommés pour le jeu. Flagg, l’espoir n°1 au pays, sera rejoint par le n°7 Isaiah Evans dans l’équipe de l’Est.

Rutgers compte deux des trois meilleurs espoirs du pays qui entreront dans son programme la saison prochaine, le n°2 Airious “Ace” Bailey et le n°3 Dylan Harper. Bailey et Harper sont les premiers All Americans de McDonald’s à signer avec les Scarlet Knights depuis Mike Rosario en 2008.

Trois autres écoles comptent également deux recrues dans leur effectif : le Kentucky, la Caroline du Nord et l’Alabama.

La deuxième classe de recrutement des Wildcats comprendra deux autres joueurs dans l’alignement de l’Est : Jayden Quaintance (n°14) et Johnuel « Boogie » Fland (n°15).

La Caroline du Nord compte le n°13 Drake Powell et le n°16 Ian Jackson, tandis que l’Alabama est représenté par le n°8 Derrion Reid et le n°21 Aiden Sherrell.

Au total, 17 collèges ont nommé des recrues pour le match de cette année.

Trois joueurs non engagés ont été sélectionnés dans la liste de cette année : Derik Queen (n°10), Bryson Tucker (n°17) et Karter Knox (n°24).

On pense que Queen penche vers l’Indiana ou le Maryland, le Kansas et Houston étant également toujours impliqués ; Tucker envisage le Kansas, l’État du Michigan et la G League Ignite ; et Knox vient de visiter le Kentucky et se rend aux Wildcats, à Louisville, au sud de la Floride et à la G League Ignite.

L’équipe de l’Est sera dirigée par Sharman White, entraîneur de la Pace Academy (Géorgie), tandis que Tommy Brakel de la North Crowley High School (Texas) entraînera l’équipe de l’Ouest.

Les McDonald’s All American Games pour garçons et filles auront lieu à Houston le 2 avril au Toyota Center.

ALIGNEMENT EST

Jalil Bethea, 6-4, 175 lb, G, Miami (n°6)

John Bol, 7-1, 210 lb, C, Ole Miss (n°38)

Isaiah Evans, 6-7, 195 livres, F, Duke (n°7)

Cooper Flagg, 6-9, 200 lb, F, Duke (n°1)

Johnuel Fland, 6-2, 175 lb, G, Kentucky (n°15)

Ian Jackson, 6-4, 180 lb, G, Caroline du Nord (n°16)

Liam McNeeley, 6-7, 190 lb, F, Indiana (n°11)

Tahaad Pettiford, 5-10, 175 lb, G, Auburn (n°27)

Drake Powell, 6-5, 185 lb, G, Caroline du Nord (n°13)

Jayden Quaintance, 6-9, 225 lb, F, Kentucky (n°14)

Derik Queen, 6-9, 230 lb, C, non engagé (n° 10)

Bryson Tucker, 6-7, 180 lb, F, non engagé (n° 17)

LISTE OUEST

Airious Bailey, 6-8, 210 lb, F, Rutgers (n°2)

Flory Bidunga, 6-9, 210 lb, C, Kansas (n°9)

Carter Bryant, 6-8, 220 lb, F, Arizona (n°20)

Zoom Diallo, 6-3, 180 lb, G, Washington (n°29)

VJ Edgecombe, 6-4, 185 lb, G, Baylor (n°4)

Donavan Freeman, 6-7, 190 lb, F, Syracuse (n°19)

Dylan Harper, 6-5, 180 lb, G, Rutgers (n°3)

Tre Johnson, 6-6, 184 lb, G, Texas (n°5)

Karter Knox, 6-6, 180 lb, G, non engagé (n° 24)

Trent Perry, 6-4, 180 lb, G, USC (n°26)

Derrion Reid, 6-7, 200 lb, F, Alabama (n°8)

Aiden Sherrell, 6-11, 220 lb, C, Alabama (n°21)