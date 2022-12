Duke Energy : tous les équipements endommagés lors des prises de vue en NC sont désormais corrigés

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Duke Energy a déclaré mercredi avoir terminé les réparations de l’équipement de sous-station endommagé lors de fusillades au cours du week-end qui ont coupé l’électricité à des milliers de foyers du centre de la Caroline du Nord et s’attend à ce que l’électricité soit entièrement rétablie d’ici minuit.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, la compagnie d’énergie a déclaré que tous les équipements endommagés lors d’une attaque contre deux sous-stations de Caroline du Nord samedi avaient été réparés ou remplacés. La société a déclaré que les clients du comté de Moore retrouveront progressivement le courant tout au long de la journée à mesure qu’ils termineront les tests et termineront la restauration en toute sécurité.

“Pour éviter de submerger le système électrique, nous rétablirons progressivement le courant, dans le but de rétablir la majorité des clients avant minuit ce soir”, indique le communiqué.

Mercredi en fin de matinée, environ 14 000 clients étaient sans électricité dans le comté, selon poweroutage.us. C’est en baisse par rapport à un pic de plus de 45 000 clients sans électricité au cours du week-end.

Les autorités ont déclaré que les pannes avaient commencé peu après 19 heures samedi soir après qu’une ou plusieurs personnes se soient rendues à deux sous-stations, aient franchi les portes et ouvert le feu sur elles.

La police n’a pas dévoilé de motif ni précisé quel type d’arme a été utilisé. Mais le shérif du comté de Moore, Ronnie Fields, a déclaré aux journalistes lundi que quiconque était responsable “savait exactement ce qu’il faisait pour … provoquer la panne qu’il a provoquée”.

Le FBI a publié un avis mercredi demandant des informations liées à l’enquête.

Les écoles sont fermées jusqu’à jeudi. Le district scolaire du comté de Moore annoncera d’ici mercredi à 16 heures si les écoles seront fermées aux élèves vendredi. Une fois le courant rétabli, le district a besoin de 24 heures pour préparer les installations avant de pouvoir accueillir à nouveau les élèves.

L’hôpital régional FirstHealth Moore, un établissement de soins aigus de 402 lits à Pinehurst, a repris le courant peu après 9 heures du matin mercredi et passait progressivement des générateurs d’urgence à l’alimentation normale, a indiqué le site Web de l’hôpital.

Les services de transport du comté ne fonctionnent que pour les clients qui ont programmé une dialyse, une chimiothérapie et une radiothérapie, selon le site Web du comté de Moore.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Hannah Schoenbaum, Associated Press