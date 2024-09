ST. PETERSBOURG, Floride. – Duke Energy Florida prépare 8 000 travailleurs pour répondre à la tourmente tropicale d’Hélène. À l’approche de la tourmente, ces personnes capables sont situées stratégiquement pour tout l’état, de sorte qu’elles leur permettront de répondre le plus rapidement possible aux circuits d’électricité généralisés qui s’attendent à la suite des fortes pluies et des eaux torrentielles.

La société envoie également quatre équipes d’exploitation du Moyen-Orient de Duke Energy dans le Kentucky, l’Ohio et l’Indiana.

Le personnel de réponse comprend des techniciens de lignes électriques, des travailleurs de la végétation, des évaluateurs de dommages et du personnel d’entretien.

Les camions commenceront à se rendre au Tropicana Field, au St. Petersburg College, à Tarpon Springs, aux Villages et au Suwannee Valley Farmer’s Market plus tard. Les points de préparation sont situés dans une grande partie de l’extérieur de la filière projetée d’Hélène, mais le plus possible à proximité des zones concernées. Les armoires sont préparées pour commencer à rétablir le courant électrique très rapidement comme les conditions sean sécurisées.

« Bien bientôt, comme les conditions le permettent, notre équipement dédié est sur le terrain, évaluant soigneusement les dommages et travaillant sans relâche pour rétablir le système électrique chez nos clients », a déclaré Todd Fountain, directeur des soins de Duke Energy Florida. «Mientras tanto, nos clients doivent se préparer à ce tourment qui avance rapidement et en permanence avec attention dans les prochains jours».

Duke Energy Florida insiste sur le fait que plus de 2 millions de clients doivent bénéficier des conseils de sécurité suivants :

Ne marchez pas, nade, ou dirigez-vous vers les zones inondées.



Si l’augmentation du niveau d’eau amène votre maison ou votre commerce – ou si vous avez des problèmes à cause des inondations – débranchez le courant électrique du panneau d’interrupteurs automatiques ou de la boîte à fusibles.



Il n’est pas possible de changer un fusible ou un interrupteur automatique avec les mains ou le pare-brise sur une surface humide ou mojada.



Manténgase alejado de líneas de electricidad qui se hayan caído o estén colgando. Considérez que tous les câbles sont en contact avec les câbles, comme les arbres, les branches ou tout ce qui est en contact avec les câbles. Signalez tout le problème des lignes à haute tension à Duke Energy au téléphone 800.228.8485 ou bien, communiquez avec le département ou l’agence de services d’urgence locale.



Si une ligne d’électricité provenant de l’automobile se trouve en permanence à l’intérieur de l’automobile. S’il est OBLIGATOIRE de sortir le véhicule en raison d’un incendie ou d’une autre situation de danger immédiat, il est possible de saler le véhicule et de le faire avec d’autres choses ensemble. Assurez-vous qu’il n’y a qu’une partie de votre corps qui touche le véhicule lorsque vos tartes touchent le sucre.



Le courant électrique passe facilement à travers l’eau, de la façon dont vous devez entretenir les lignes à haute tension caídas et les câbles électriques. Ne manipulez pas les lignes de haute tension caídas et ne vous sentez pas proche d’elles. Avec l’eau, il est difficile de voir les lignes d’électricité qui se hantent et peuvent être hors de la vue sur les estancadas d’eau. Si vous rencontrez de grandes charcos d’eau estancada, deténgase, retroceda et vaya por otro camino.

Pour signaler un cordon d’alimentation électrique, envoyez un message de texte avec la touche OUT au 57801, appelez au 800.228.8485 ou informez-vous en ligne ou via l’application mobile. Pour connaître d’autres conseils de sécurité en cas de tourments, pour une visite duke-energy.com/StormTips.

Duke Energy Floride

Duke Energy Florida, filiale de Duke Energy, possède une capacité énergétique et électrique de 12 300 mégawatts pour 2 millions de clients résidentiels, commerciaux et industriels dans une zone de service de 13 000 millions de maisons en Floride.

Duc Énergie

Duke Energy (NYSE : DUK), une société du groupe Fortune 150 avec des bureaux centraux à Charlotte, en Caroline du Nord, est l’une des sociétés de carte dédiées à la génération d’énergie électrique la plus grande aux États-Unis. Ses entreprises de services publics fournissent de l’électricité à environ 8,4 millions de clients en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride, Indiana, Ohio et Kentucky et disposent collectivement d’une capacité de 54 800 mégawatts d’énergie propre. Ses entreprises de gaz naturel fournissent des services à 1,7 million de clients en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Ohio et Kentucky.

Duke Energy a réalisé une transition ambitieuse d’énergie propre, en maintenant la fiabilité, l’équité et l’accessibilité à l’avant-garde alors que l’entreprise travaille pour enregistrer ses émissions nettes de carbone dans ses entreprises de gaz naturel pour 2030 et ses émissions nettes de carbone dans la production d’électricité pour 2050. L’entreprise est protégée par d’importantes améliorations du réseau électrique et par une production plus propre, y compris une plus grande réserve d’énergie, les énergies renouvelables, le gaz naturel et l’énergie nucléaire.

Il y a plus d’informations disponibles sur duke-energy.com et fr Duke Energy News Center. Siga à Duke Energy fr X, LinkedIn, Instagram et Facebook; visitez également le site éclairage pour connaître l’histoire des personnes et des innovations qui impulsent notre transition énergétique.

Contact : Ana Gibbs

24 heures : 800.559.3853