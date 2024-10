Duke Energy affirme que le barrage Walters n’a pas échoué et que l’avis d’évacuation est toujours en vigueur

COMTÉ DE COCKE, Tennessee (WVLT) – L’agence de gestion des urgences du Tennessee affirme que le barrage Walters, également connu sous le nom de barrage de Waterville, n’a pas cédé. TEMA cite le propriétaire du barrage, Duke Energy.

Cela survient environ une heure après que le maire du comté de Cocke, Rob Mathis, a déclaré que le barrage avait subi une « défaillance catastrophique ».

« LE BARRAGE DE WATERVILLE A SUBI UNE DÉFAILLANCE CATASTROPHIQUE », a posté Mathis sur Facebook. « ÉVACUATION DE TOUT LE CENTRE-VILLE DE NEWPORT IMMÉDIATEMENT. »

Il est important de noter que Mathis et TEMA respectent l’ordre d’évacuation.

L’avis d’évacuation est intervenu alors que les fortes pluies provoquées par les restes de l’ouragan Hélène ont provoqué des inondations dans tout le comté de Cocke, en particulier dans les zones proches de la rivière Pigeon et de la rivière French Broad.

Selon le United States Geological Survey, les deux rivières se situent normalement à moins de cinq pieds. À 21 heures, la rivière Pigeon était à 27,33 pieds. À 21 h 45, la rivière French Broad se situait à 23,31 pieds.

WVLT News a contacté Duke Energy pour une mise à jour :

Duke Energy a actuellement toutes les portes ouvertes au barrage de Waterville et continue de faire passer l’eau à travers le barrage. Duke Energy peut confirmer que le barrage et nos vannes fonctionnent comme prévu. L’ouragan Hélène a produit des précipitations historiques au cours des dernières 48 heures dans une grande partie des Carolines. Nous exhortons les personnes vivant le long de nos lacs et rivières ou dans les zones sujettes aux inondations à faire preuve de prudence, à rester informées et à suivre les instructions de gestion des urgences de l’État et du comté. Ils doivent également surveiller les messages de notification d’urgence sur leur téléphone portable.

Quant au barrage lui-même, l’Army Corps of Engineers tient un inventaire des barrages à travers le pays.

L’Inventaire national des barrages classe le barrage Walters comme étant « élevé » en termes de dangers potentiels.

Il s’agit de la dernière d’une série de mises à jour de Mathis sur les conditions d’urgence dans le comté de Cocke.

« Toutes les ressources d’urgence du comté et de la ville sont actuellement pleinement engagées dans les opérations de sauvetage aquatique et d’évacuation », a déclaré Mathis plus tôt dans la journée de vendredi. « Nous sommes encore à plusieurs heures de la ligne des hautes eaux attendue. Merci à tous nos intervenants d’urgence pour leurs efforts héroïques aujourd’hui et dans les jours à venir.

La situation, non seulement dans le comté de Cocke mais dans tout l’est du Tennessee, a incité le gouverneur Bill Lee à réagir.

« Alors que le Tennessee continue de subir des conditions météorologiques extrêmes et des inondations dues à l’ouragan Helene, nous surveillons les conditions et exhortons les Tennessiens à suivre les directives locales concernant les ressources clés, les informations de sécurité et les mises à jour de la communauté », a déclaré Lee. « Maria et moi continuons de prier pour tous les Tennessiens touchés. »

Vendredi après-midi, le shérif du comté de Cocke, CJ Ball, a déclaré qu’il y avait eu plus de 50 tentatives de sauvetage dans le comté sans qu’aucun décès n’ait été signalé. De plus, Ball a déclaré qu’un camion de pompiers, un camion de l’équipe de secours et sept voitures de patrouille transportant le bureau du shérif avaient été perdus dans les inondations.

Il existe également un refuge ouvert au centre communautaire de Newport (433 Prospect Ave.) pour ceux qui vivent au nord de Wilton Springs. L’église de la Liberté de Cosby a été désignée comme centre d’évacuation pour les personnes situées au sud de Wilton Springs.

TEMA fournit également une liste des refuges d’urgence dans tout l’État. C’est disponible ici.

Mathis a également déclaré l’état d’urgence dans le comté de Cocke.

Comme pour les autres barrages de l’Est du Tennessee, la Tennessee Valley Authority a émis une condition jaune pour le barrage de Nolichucky dans le comté de Greene par prudence.

Selon TVA, une condition jaune signifie que le barrage s’approche de son seuil pour résister aux crues excessives. Cependant, les responsables ont souligné que la structure du barrage n’a pas cédé.

