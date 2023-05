Dujon Sterling: les Rangers complètent la signature du diplômé de l’académie de Chelsea | Nouvelles du football

Les Rangers ont finalisé la signature de Dujon Sterling, diplômé de l’académie de Chelsea, et le joueur devrait rejoindre officiellement le 1er juillet.

Rejoignant Chelsea à seulement huit ans, Sterling a fait son chemin à travers l’académie, faisant ses débuts pour la première équipe contre Nottingham Forest lors d’un match nul en coupe EFL en septembre 2017.

Il a acquis une expérience précieuse avec des périodes de prêt à Coventry City, Wigan Athletic, Blackpool et Stoke City et a représenté l’Angleterre jusqu’au niveau des moins de 20 ans.

Sterling a déclaré: « Je suis vraiment excité de venir dans un si grand club, il y a beaucoup d’histoire et les supporters sont si passionnés, donc je suis ravi. Je ne m’attendais pas à me décider aussi rapidement sur mon avenir, mais le gaffer est venu me chercher tout de suite et ce qu’il m’a proposé était tout ce dont je crois avoir besoin.

« Nous étions sur la même longueur d’onde, il croit en moi et je crois en ce qu’il essaie de faire aussi, donc c’était une évidence pour moi de venir. »

Le patron Michael Beale a commenté: « Je suis ravi d’accueillir Dujon dans les Rangers, c’est un jeune joueur passionnant qui, j’en suis sûr, sera un excellent ajout à notre équipe.

« C’est quelqu’un que je connaissais depuis mon passage à Chelsea, et j’ai toujours gardé un œil sur sa carrière au fur et à mesure qu’elle progressait.

« C’est un défenseur très puissant et fort, qui a des qualités d’attaque fantastiques et j’ai hâte de travailler avec lui chez les Rangers. »

