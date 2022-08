Dugongs déclarés fonctionnellement éteints dans les eaux chinoises | Nouvelles du monde

Le dugong a été déclaré fonctionnellement éteint dans les eaux chinoises.

La pêche et les grèves de navires ont provoqué un déclin rapide des “vaches marines” depuis les années 1970, selon des recherches menées par la Zoological Society of London (ZSL) et l’Académie chinoise des sciences.

Il n’y a aucune preuve de leur présence dans Chine depuis 2008, les équipes se retrouvent.

Selon leurs recherches, “il s’agit de la première extinction fonctionnelle d’un grand mammifère dans les eaux côtières chinoises”.

Le mammifère marin, dont le régime alimentaire dépend fortement des herbiers, a été classé comme animal protégé par la clé nationale de grade 1 depuis 1998 par le Conseil d’État chinois.

Le rapport indique que leurs habitats marins ont été rapidement dégradés par l’homme et que, bien que les efforts de restauration et de récupération soient une priorité essentielle en Chine, ils prennent “un temps que les dugongs n’ont peut-être plus”.

Les dugongs se trouvent dans les eaux côtières de l’Afrique de l’Est au Vanuatu et aussi loin au nord que le Japon.

Les doux animaux sont répertoriés comme vulnérables par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

On pense que leur apparence a inspiré des histoires anciennes de sirènes et de sirènes.

Le professeur Samuel Turvey de l’Institut de zoologie de ZSL, co-auteur de l’étude, a déclaré que la disparition probable des dugongs en Chine était une perte dévastatrice.

“Leur absence aura non seulement un effet d’entraînement sur la fonction de l’écosystème, mais servira également de signal d’alarme – un rappel qui donne à réfléchir que des extinctions peuvent se produire avant que des actions de conservation efficaces ne soient développées”, a-t-il déclaré.

Une équipe de scientifiques internationaux a mené des entretiens dans 66 communautés de pêcheurs de quatre provinces chinoises le long de la région côtière de la mer de Chine méridionale.

Les auteurs ont déclaré qu’ils accueilleraient favorablement toute preuve que des dugongs pourraient encore exister en Chine.

Ils ont recommandé que le statut régional de l’espèce soit réévalué en tant qu’espèce en danger critique d’extinction (peut-être éteinte).