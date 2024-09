DUFF MCKAGAN : « Il y a encore plus de nouveautés » pour les nouveaux titres de GUNS N’ ROSES « à venir ici plus tôt que tard »

Dans une nouvelle interview avec le quotidien polonais Pełna Kulturka, GUNS N’ROSES bassiste Duff McKaganqui se prépare à se lancer dans une tournée pour soutenir son troisième album studio solo, 2023’s « Phare »on lui a demandé s’il travaillait déjà sur de nouvelles chansons en solo. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, je vais sortir une nouvelle chanson, je pense le jour où nous commencerons notre tournée à Dublin [on September 30] — avec une face B. C’est comme ça que je pense toujours — un single avec une face B ; je pense toujours de cette façon, même si c’est numérique et tout ça maintenant, mais ça rend plus de matériel disponible. J’ai donc quelques chansons qui sortent dans quelques semaines. Et j’ai — un autre disque qui est déjà complètement arrangé en termes de chansons. Nous avons ce disque. Et je ne sais pas quand je le sortirai parce qu’il y en a plus ARMES À FEU des trucs à venir ici plus tôt que tard. Donc je ne veux pas sortir un disque pendant ARMES À FEU « Je fais quelque chose. J’essaie d’échelonner tout ça. Donc quand ce disque sortira, le prochain, je ne sais pas. Je pourrais juste sortir trois disques en même temps, mais ce serait trop. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était toujours très important pour lui de sortir des albums complets plutôt que des singles autonomes, Mince « Oui, c’est vrai. Pour moi, et je n’abandonnerai jamais, c’est juste la façon dont j’ai grandi – des albums que vous écoutiez depuis la face A, la première chanson, que vous retourniez, que vous écoutiez en entier. Et ces disques devenaient ces bandes sonores de votre vie. Et vous regardiez le vinyle, l’emballage et l’endroit où le disque avait été enregistré et tout ça. Et c’est vraiment sympa pour moi de voir le vinyle revenir vraiment, d’une manière réelle. Et ma fille regarde les albums maintenant, comme, ‘Wow, regarde ça.’ Ce n’est pas juste un petit truc sur l’écran de votre iPhone, comme la couverture du disque est ce petit… Nous faisons des illustrations, et tout cela est important pour moi. J’aime toujours raconter une histoire avec un album. Et ‘Phare’ n’était pas différent. Cela commence par la chanson ‘Phare’ et il vous emmène dans ce voyage. Il vous amène à « Je ne sais tout simplement pas »qui réfléchit à ce qui va suivre. Donc j’ai aimé ça. Il y a de l’espoir au milieu de la chanson, avec une vraie chanson intitulée ‘Espoir’. Il y a des hauts et des bas dans les paroles, au niveau des paroles. C’est donc important pour moi. Je sortirai toujours des albums, peu importe ce que les autres pensent. Et les gens semblent aimer le vinyle. Je m’en sors bien avec le vinyle, parce que je m’en soucie. Et je fais en sorte que le vinyle sonne bien lors des pressages d’essai, et le mastering du vinyle et tout ce genre de choses sont importants pour moi. «

GUNS N’ROSES a sorti un EP de quatre chansons, « École dure »en février 2022. L’effort, qui était exclusif à la GUNS N’ROSES‘ boutique officielle, contenait les deux nouvelles chansons que le groupe a sorties en 2021 — la chanson titre et « Absurde » — ainsi que des versions live de « Ne pleure pas » et « Tu es fou ».

Le légendaire groupe de hard rock n’a pas sorti d’album complet depuis 2008. « La démocratie chinoise »qui ne comprenait que le chanteur Axl Rose de la formation classique du groupe. McKagan et guitariste Sabrer réunis avec Axl en 2016 et ont depuis sorti plusieurs singles autonomes — « Absurde » (stylisé comme « ABSUDE »),« École dure », « Peut-être » et « Le Général » — mais n’ont fait aucune annonce concernant un autre LP.

En juin dernier, Mince a été demandé lors d’une apparition sur SiriusXM« Trunk Nation With Eddie Trunk » s’il pense GUNS N’ROSES ne sortira plus jamais de « musique nouvellement écrite » au lieu de continuer à retravailler et à publier des chansons déjà composées. GN’R Le bassiste a répondu : « Absolument. Oui, absolument. Il y a du nouveau matériel. Je ne sais pas comment on va le sortir. Je pense que c’est aussi une question. Est-ce que tu sors un disque ? Est-ce que tu continues à sortir des singles ? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse à notre époque. »

Si et quand cela se produit, le nouveau GUNS N’ROSES l’album studio sera le premier sous le nom ARMES À FEU bannière depuis « La démocratie chinoise » et le premier à présenter Sabrer, Rose et bassiste Duff McKagan depuis 1993.

Écrit par Rose et coproduit par Rose et Caram Costanzo, « École dure »qui avait pour titre provisoire « Jackie Chan »a été enregistré à l’origine pendant GN’R‘s « La démocratie chinoise » mais a finalement été omise de cet album. De courts extraits de la chanson ont ensuite été publiés en ligne et une version complète a été divulguée en août 2019.

« Absurde » est sorti le 6 août 2021, trois jours après GUNS N’ROSES a interprété la chanson en live pour la première fois lors de son concert au Fenway Park de Boston.

GUNS N’ROSES dernière exécution « Vers à soie »qui aurait également été écrit pendant la « La démocratie chinoise » séances, en 2001.

« Le Général » était la face B de GUNS N’ROSES‘ single vinyle de sept pouces en édition limitée intitulé « Peut-être »qui a été rendu disponible en précommande en août 2023.

Comme « Peut-être », « École dure » et « Absurde », « Le Général » a été écrit pendant les séances pour la « La démocratie chinoise » album. Il a déjà été évoqué par d’anciensGN’R batteur Bryan « Cerveau » Mantiaqui aurait écrit une partie de la musique de la chanson et lui aurait donné son titre, et ancien RANGÉE DE SKI chanteur Sébastien Bach.