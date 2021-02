C’était l’amour au début mordre pour la star de Food Network Duff Goldman et sa fille nouveau-née.

Lundi 1er février, le célèbre chef pâtissier a annoncé la naissance de son épouse Johnna Goldmanpremier enfant ensemble. Le couple nommé leur paquet de joie Joséphine Frances Goldman.

« Je n’ai pas de mots pour décrire cette bénédiction, » a jailli Duff Instagram. « Son nom est Joséphine et elle est la plus belle chose que j’aie jamais vue dans le monde entier. Certains amis m’ont dit que l’amour que j’éprouverai en regardant ma fille sera différent de tout ce que j’ai jamais vécu et ils avaient tout à fait raison. »

Duff a également fait l’éloge de Johnna (qu’il appelle très justement son « muffin »), écrivant: « Je suis impressionné par sa force, son naturel et son intuitivité. Elle est sans aucun doute une maman naturelle. »

La paternité est venue tout aussi naturellement à l’ancien hôte de As de gâteaux, surtout lorsqu’il s’agit d’initier sa petite fille au monde culinaire. Comme il l’a décrit, « Je n’arrête pas de dire à Joséphine toutes les choses merveilleuses qu’elle va essayer, comme la pizza et les bonbons, la natation, les concerts et le vélo. »