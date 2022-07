Duerr Preserve dans le canton de St. Charles pour obtenir des mises à niveau et des améliorations majeures – Shaw Local

GENÈVE – La réserve forestière Jon J. Duerr, 35W003 Route 31, canton de St. Charles, recevra une subvention de 400 000 $ de l’État pour le plan de 1,24 million de dollars de la réserve forestière du comté de Kane visant à améliorer les commodités de la réserve, ont annoncé des responsables dans un communiqué de presse.

La subvention est accordée par le biais du programme Open Space Land Acquisition & Development, qui financera jusqu’à la moitié d’un projet éligible, nécessitant un investissement de fonds de contrepartie locaux. Le district prévoit de dépenser environ 1,24 million de dollars pour des améliorations à la réserve, pour environ 840 000 dollars en fonds de contrepartie.

Le district commencera la planification officielle et l’autorisation du projet – appelé Boat, Bike & Botanical – dont la construction devrait commencer en 2023 et s’achever en 2024, selon le communiqué.

Les mises à niveau et améliorations incluent :

•Remplacement de deux abris de pique-nique. Un plus grand sera placé près du parking de l’extrême est, pour permettre à plus d’invités de se garer à proximité et un abri plus petit sera construit plus à l’ouest.

•Remplacement et réaménagement du stationnement pour réduire les conflits entre les usagers des sentiers et la circulation automobile.

• Réalignement du sentier régional Riverbend pour favoriser une meilleure visibilité autour des courbes. Le Riverbend Regional Trail est relié au système Fox River Trail et Great Western Trail.

•Une restauration de prairie de 25 acres.

• Une nouvelle salle de repos, une enseigne de kiosque, une fontaine à eau et un support à vélos le long du sentier de liaison à partir du stationnement.

• Remplacement et déplacement de la rampe de mise à l’eau actuelle. Le béton de la rampe actuelle est en mauvais état. Déplacer la rampe de mise à l’eau plus à l’ouest permettrait de mieux accueillir les bateaux non motorisés et les petits bateaux motorisés, en raison de la profondeur de la rivière Fox dans cette zone.

• Un nouveau quai accessible par l’ADA et une rampe de mise à l’eau de kayak/canoë aideront à introduire de nouveaux utilisateurs dans la réserve, ainsi qu’à la rivière Fox, et permettront un point d’accès séparé des utilisateurs de bateaux.

Le plan conceptuel d’améliorations de la réserve forestière Jon J. Duerr dans le canton de St. Charles, tel que présenté dans une demande de subvention de l’État. Le district de la réserve forestière du comté de Kane a reçu une subvention de l’État de 400 000 $ pour le projet, qui coûtera environ 1,24 million de dollars. (Fourni)

La directrice exécutive du district de Forest Preserve, Monica Meyers, a déclaré dans le communiqué qu’elle était “ravie d’apprendre que ce projet ira de l’avant”.

« La réserve forestière Jon J. Duerr est l’un des endroits les plus populaires du district pour les loisirs de toutes sortes, ainsi que pour l’éducation environnementale. Le fait qu’il relie deux grands réseaux de sentiers – le Fox River Trail et le Great Western Trail – le rend d’autant plus important », a déclaré Meyers dans le communiqué. “Cette subvention nous permettra d’étendre et d’améliorer les commodités ici pour répondre aux nouveaux besoins de la communauté ainsi que pour répondre aux initiatives de sécurité et d’accessibilité.”

Le Département des ressources naturelles de l’Illinois administre les subventions OSLAD, qui sont financées par un pourcentage de l’impôt sur les transferts immobiliers de l’Illinois.

Le président de Forest Preserve, Chris Kious, a déclaré dans le communiqué que le district est “incroyablement reconnaissant à l’IDNR d’avoir constaté les avantages de ce projet et de son soutien de longue date au district de Forest Preserve du comté de Kane”.

“Le district demande et reçoit régulièrement des subventions OSLAD pour des projets d’acquisition de terres et de développement”, a déclaré Kious dans le communiqué. “Cela aide les fonds du Forest Preserve District à s’étendre encore plus.”

Le prix de la subvention pour la préservation de la forêt du comté de Kane fait partie d’une subvention de 30,3 millions de dollars pour l’acquisition et le développement de terres en espace ouvert qui a été annoncée le 8 juillet. La liste complète des lauréats est disponible sur le site Web du ministère des Ressources naturelles de l’Illinois, www2.illinois.gov.