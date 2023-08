Duel de lanceurs attendu dans le match 1 alors que les Falcons de Kelowna ouvrent les séries éliminatoires

Les séries éliminatoires tardent à venir pour les Falcons de Kelowna.

Ce soir (mardi 8 août), pour la première fois depuis 2018, les Falcons participent aux éliminatoires de la West Coast League (WCL) alors qu’ils accueillent les Bellingham Bells en ville pour le premier match de la série de trois matchs.

« C’est formidable de voir les membres originaux Kelowna et Wenatchee de retour dans les séries éliminatoires », a déclaré le commissaire Rob Neyer. «Surtout avec leurs grands fans garantis au moins un match à domicile. Lorsque nous avons introduit le nouveau format d’après-saison l’année dernière, tout ce que nous savions avec certitude, c’est que nous ne savions rien de sûr. Mais maintenant, nous savons que huit équipes ont leur place dans les séries éliminatoires, et tout le monde va vivre une formidable aventure la semaine prochaine.

Kelowna a décroché une place en séries éliminatoires au cours de la dernière semaine de la saison et a terminé la saison régulière avec un dossier de 31-23 (4e dans la division nord). Pendant ce temps, les Bells ont décroché leur place en séries éliminatoires à mi-chemin de la saison lorsqu’ils ont remporté la première mi-temps et ont terminé au total avec un dossier de 35-18, troisième dans le nord.

Bellingham a remporté la série de la saison contre Kelowna 4-2.

Les Falcons seront découragés en attaque alors que le personnel de lanceurs de Bells a terminé la saison régulière avec une MPM de 2,94, le deuxième meilleur de la WCL. Ils ont également en moyenne plus de huit retraits au bâton par match.

Kelowna enverra son as Koen vant Klooster au monticule, qui a passé un excellent été. Il entre dans les séries éliminatoires avec trois victoires, une MPM de 3,88 et 60 retraits au bâton en tête de la ligue sur 41,2 manches lancées. Les Falcons espèrent qu’il gardera l’offensive des Bells froide, car ils ont terminé la saison régulière avec une moyenne au bâton de .231 en équipe.

Le premier match aura lieu ce soir au Elks Stadium de Kelowna avec l’ouverture des portes à 17h30 et le premier lancer à 18h35. Le deuxième match, et si nécessaire le troisième match, auront lieu à Bellingham.

