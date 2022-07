Duel de faiblesses – The New York Times

De même impopulaire

Ce niveau d’insatisfaction est le reflet des énormes faiblesses duel des deux parties.

Le Parti démocrate a deux problèmes fondamentaux. Premièrement, la cote d’approbation des emplois de Biden n’est que de 33% (similaire aux pires cotes de Trump pendant sa présidence), en partie à cause de la frustration suscitée par l’inflation et des perturbations continues de la vie quotidienne résultant de la pandémie. Deuxièmement, les priorités des démocrates semblent en décalage avec celles de la plupart des Américains.

Les démocrates du Congrès ont passé une grande partie de l’année dernière à se chamailler, avec un petit nombre de modérés bloquant une législation qui réduirait les prix des médicaments, lutterait contre le changement climatique et prendrait d’autres mesures populaires. De nombreux démocrates – à la fois politiciens et électeurs, en particulier sur le flanc gauche du parti – semblent également plus concentrés sur les questions culturelles qui divisent que sur les préoccupations quotidiennes de la plupart des Américains, comme l’inflation.

“La gauche a un ensemble de priorités qui est juste différent de celui du reste du pays”, a déclaré Nate. « Les libéraux se soucient plus de l’avortement et des armes à feu que de l’économie. Les préoccupations des conservateurs sont beaucoup plus en phase avec le reste du pays. »