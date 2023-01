Duclos s’engage à «travailler de manière flexible» dans les négociations sur la santé avec les provinces

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, insiste sur le fait que le gouvernement fédéral va « travailler de manière flexible » avec les provinces sur les conditions d’un éventuel accord de financement des soins de santé et éviter de « microgérer » la façon dont ils fournissent les soins de santé aux Canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a fixé au 7 février la date d’une réunion tant attendue entre le gouvernement fédéral et les premiers ministres pour négocier un accord de financement des soins de santé.

Alors que Duclos a déclaré que tout nouveau financement sera lié à la responsabilité et aux mesures pour obtenir « de meilleurs résultats pour les patients et les travailleurs », il a également déclaré qu’il n’y aura pas d’approche unique pour toutes les régions.

«Nous allons également travailler de manière flexible avec les provinces et les territoires, car ils ne sont pas au même endroit», a-t-il déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, lors d’une entrevue diffusée dimanche. « Il y a certaines provinces au Canada où l’accès à une équipe de santé familiale est de près de 90 %, d’autres provinces sont à moins de 80 %, et c’est quelque chose que nous devrions reconnaître et travailler avec les provinces et les territoires pour y remédier.

Les provinces demandent depuis longtemps au gouvernement fédéral d’augmenter les fonds par l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé de 22 % à 35 % des coûts des soins de santé, soit environ 28 milliards de dollars supplémentaires par année.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral a déclaré qu’il était prêt à envoyer plus d’argent aux provinces, mais avec certaines conditions et paramètres à respecter, notamment la réduction des retards dans les chirurgies et les diagnostics; retenir, recruter et reconnaître les titres de compétence des travailleurs de la santé; investir dans la santé mentale; et moderniser le système afin que les dossiers médicaux puissent être partagés avec divers fournisseurs, par voie électronique.

Duclos n’a pas voulu dire si des accords de financement seraient assortis de délais fixes dans lesquels les provinces devraient fournir des résultats, mais il a déclaré qu’en fin de compte, il appartenait aux provinces de fournir des soins aux Canadiens.

« Nous devons d’abord respecter le fait que ce sont les provinces et les territoires qui sont responsables de la prestation réelle des soins de santé à leurs citoyens et c’est une tâche difficile », a-t-il déclaré. « Donc, l’une des responsabilités du gouvernement fédéral est de reconnaître que c’est son rôle et sa responsabilité de le faire et de ne pas essayer de prétendre que nous devrions microgérer les systèmes de soins de santé partout au Canada. »

Duclos n’a pas voulu dire si les 28 milliards de dollars par an étaient sur la table lors des négociations avec les provinces, mais le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré à Kapelos plus tôt ce mois-ci qu’il ne s’attendait pas à recevoir la totalité de la demande.