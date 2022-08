Duclos nomme une infirmière en chef pour aider le gouvernement fédéral à faire face à la «crise» des soins de santé

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé mardi la nomination d’un infirmier en chef fédéral chargé d’aider le gouvernement à faire face à ce que le ministre a qualifié de “crise des soins de santé”.

Duclos a déclaré que Leigh Chapman, un vétéran de la profession depuis 20 ans, assumera le poste, qui est en train d’être relancé après avoir été abandonné il y a environ une décennie.

S’adressant aux journalistes lors d’un événement à Ottawa, Chapman a déclaré que son travail consistera à « amplifier la voix des infirmières » et à compléter le travail déjà effectué par les infirmières en chef aux niveaux provincial et territorial.

Duclos a déclaré qu’Ottawa ne resterait pas inactif pendant que le système de santé du pays était aux prises avec des problèmes de personnel sans précédent – ​​des pénuries qui ont forcé certains hôpitaux à fermer temporairement leurs salles d’urgence ou à réduire la qualité des soins.

Les professionnels de la santé ont quitté le terrain en masse après plus de deux ans de conditions difficiles liées à la pandémie.

En Ontario, les associations d’infirmières se sont également plaintes d’une loi provinciale qui maintient les augmentations de salaire à un niveau bas, ce qui, selon elles, entrave les efforts visant à retenir les infirmières expérimentées et à en recruter de nouvelles.

Une étude récente, commandée par l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de l’Ontario, a révélé qu’une infirmière auxiliaire autorisée sur deux dans la province envisage de quitter la profession au cours des prochains mois. Les infirmières citent les mauvaises conditions de travail et le manque de ressources pour traiter correctement les patients comme raisons de partir.

Alors que certains ministres provinciaux de la Santé se sont hérissés à la suggestion qu’il y avait une “crise” en cours dans les soins de santé – Sylvia Jones de l’Ontario a déclaré qu’il n’était pas sans précédent que certaines urgences ferment temporairement, par exemple – Duclos a déclaré mardi qu’il y avait une “crise croissante” et il faut faire quelque chose.

Duclos a déclaré qu’Ottawa avait besoin de quelqu’un comme Chapman, une infirmière ayant une expérience de première ligne, pour fournir “des informations et une expertise précieuses pour éclairer la conception de politiques et de programmes nationaux”, y compris des initiatives prévues pour élargir les effectifs de la santé.

“Je vais pouvoir compter sur elle et sur ses efforts d’engagement et ses capacités pour rassembler les gens car nous traversons une crise”, a déclaré Duclos.

Les associations d’infirmières ont salué la nomination de Chapman par le gouvernement.

Une infirmière travaille à l’hôpital Jean-Talon à Montréal. L’épuisement professionnel provoqué par la pandémie a créé une pénurie de personnel alarmante dans de nombreux secteurs du système de santé. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Sylvain Brousseau, président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, a déclaré que la profession doit être mieux représentée dans la bureaucratie fédérale de la santé.

Il a dit qu’il espérait que Chapman puisse aider Ottawa à renforcer les rangs des infirmières à l’échelle nationale.

“Nous savons que cela ne peut pas être réparé en un jour. La route sera longue”, a déclaré Brousseau.

Lorsque les journalistes l’ont pressé de dire si davantage de dollars fédéraux seraient bientôt versés aux provinces et aux territoires pour aider un système sur les cordes, Duclos a déclaré que ces conversations se poursuivaient.

Il a dit qu’il appartiendra en fin de compte aux ministres des Finances du pays de se mettre d’accord sur un montant approprié pour les soins de santé – un nouveau financement que les premiers ministres exigent d’Ottawa depuis des années.

Pas plus tard que cette semaine, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et trois premiers ministres des provinces de l’Atlantique se sont rencontrés au Nouveau-Brunswick pour discuter de la situation.

Tous ont quitté le sommet en appelant Ottawa à dépenser plus qu’il ne le fait actuellement pour aider les provinces à faire face aux coûts croissants à mesure que la pandémie se prolonge et que la population vieillit.

Ottawa peut faire plus : Duclos

Tout en s’en remettant à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, sur la quantité d’argent fédéral supplémentaire qui pourrait être disponible, Duclos a déclaré qu’Ottawa avait de la place pour en faire plus.

“Je suis un allié sur les ressources et les résultats pour mes collègues de la santé, qui ont besoin de ce soutien du gouvernement fédéral”, a-t-il déclaré.

Mais Duclos a déclaré que les gouvernements doivent aborder le problème dans le but d’apporter des améliorations tangibles, et pas seulement de dépenser plus d’argent. Il a suggéré qu’Ottawa supporte déjà environ 35% de tous les coûts liés aux soins de santé assumés par les provinces – une affirmation que les provinces ont contestée.

Le gouvernement libéral fédéral a dit qu’il n’était pas prêt à donner un chèque en blanc aux provinces, qu’il voulait qu’une partie de son argent soit affectée à certaines initiatives.

En mars, Duclos a énoncé les cinq principales priorités d’Ottawa : la fin des arriérés de services, beaucoup plus de travailleurs de la santé, un meilleur accès aux soins primaires, un meilleur système de soins de longue durée et de soins à domicile pour les aînés, plus de ressources pour la santé mentale et la toxicomanie et une nouvelle poussée pour numériser les données de santé et faciliter davantage de soins virtuels.